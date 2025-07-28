視察嘉義淹水災情 陳金德籲做好因應豪雨侵襲整備
行政院政務委員陳金德今天至嘉義縣視察淹水災情時表示，未來3天仍可能遭遇豪雨侵襲，提醒嘉義縣必須做好全面整備工作。
嘉義縣政府表示，因低壓帶豪雨影響，嘉義縣部分地區今天發生嚴重淹水災情。行政院長卓榮泰今天指示政務委員陳金德帶隊至嘉南地區視察，掌握災情現況並協調後續應變與救援工作。
陳金德下午由水利署長林元鵬、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘等人陪同下，前往六腳鄉光南橋，針對六腳大排周邊排水狀況進行視察。
陳金德聽取簡報後表示，據氣象署預報，未來3天仍有可能遭遇豪雨侵襲。提醒縣府必須做好全面整備，必要時可啟動預防性撤離及緊急收容機制，確保民眾的生命與財產安全。
翁章梁說，嘉義縣除六腳大排外，台積電所在的嘉科園區周邊、鄰近荷包嶼的馬稠後工業園區，以及水上南靖工業區等地區，也面臨嚴重淹水風險。希望能盡快召開會議，針對所提及工業區周邊的排水系統，與中央部門共同協商解決方案。
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