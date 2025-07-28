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水淹半個輪胎高…王育敏曝嘉義現況 網友嘆：嘉義台積變水積

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王育敏稍早於臉書指出，經濟委員會今安排嘉義縣考察，她在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時遭遇淹水，直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險。圖／取自王育敏臉書
國民黨立委王育敏稍早於臉書指出，經濟委員會今安排嘉義縣考察，她在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時遭遇淹水，直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險。圖／取自王育敏臉書

受強烈西南風持續影響，中南部現大雨，國民黨立委王育敏指出，立法院經濟委員會今赴嘉義縣考察，行經時遇到淹水導致車輛拋錨，水高已達半個輪胎，非常危險，請大家不要行經。網友感嘆，「嘉義台積變水積了」、「人禍造成」、「綠委報喜不報憂」、「解決災難是當務之急」。

受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，中南部不少地區出現嚴重淹水及停班課情況，中央氣象署也在今下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小時預測雨量，其中嘉縣、高雄、台東山區等已達到水災停班課標準。

王育敏稍早於臉書指出，經濟委員會今安排嘉義縣考察，她在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時遭遇淹水，直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險，目前團隊已協助大家排除障礙，也請鄉親注意，避免不必要的外出，也請民眾切勿從該路段通行。

貼文一出引發討論，有網友指出，希望藍白的委員大家都進災區，幫忙災民反映須要什麼幫忙，現在台南市政府社會局只想大家捐款；還有網友嗆聲，叫經濟部長去嘉義台積電看看水漫護國神山，現在不是台積，變水積了。也不少網友直呼「人禍造成」、「綠委報喜不報憂，可惡至極」、「解決民間災難，才是當務之急」。

國民黨立委王育敏稍早於臉書指出，經濟委員會今安排嘉義縣考察，她在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時遭遇淹水，直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險。圖／取自王育敏臉書
國民黨立委王育敏稍早於臉書指出，經濟委員會今安排嘉義縣考察，她在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時遭遇淹水，直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險。圖／取自王育敏臉書
國民黨立委王育敏稍早於臉書指出，經濟委員會今安排嘉義縣考察，她在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時遭遇淹水，直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險。圖／取自王育敏臉書
國民黨立委王育敏稍早於臉書指出，經濟委員會今安排嘉義縣考察，她在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時遭遇淹水，直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險。圖／取自王育敏臉書

嘉義 淹水 王育敏 台積電

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