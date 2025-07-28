預估24小時達最高450毫米雨量 高雄明停班課、預防撤離逾2千人

因應西南氣流及第8號颱風外圍環流帶來的豪雨影響，高雄市長陳其邁今晚在災害應變中心開會後，因今晚8時到明晚8時，預估24小時雨量從250毫米到450毫米，有非常大機會發生致災性大豪雨，決定明天停止上班上課一天，並將撤離山區2079人。

陳其邁表示，今到抽水站、滯洪池視察時表示，預估到今天平地下雨量會逐漸加大，明天雨勢可能會移往山區；據農業部今晚6時30分預報資料，在六龜、那瑪夏、甲仙、茂林、桃源等5個地區共有77條黃色警戒，9條紅色警戒，預計今晚會完成2079人撤離，已完成1572人撤離，並動員警消和軍方協助，希望在今天盡速完成相關撤離工作。