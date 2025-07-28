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預估24小時達最高450毫米雨量 高雄明停班課、預防撤離逾2千人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
因預估24小時內高雄會達最高450毫米雨量，有致災風險，高市府宣布明停班課一天。記者石秀華／翻攝
因預估24小時內高雄會達最高450毫米雨量，有致災風險，高市府宣布明停班課一天。記者石秀華／翻攝

因應西南氣流及第8號颱風外圍環流帶來的豪雨影響，高雄市長陳其邁今晚在災害應變中心開會後，因今晚8時到明晚8時，預估24小時雨量從250毫米到450毫米，有非常大機會發生致災性大豪雨，決定明天停止上班上課一天，並將撤離山區2079人。

陳其邁表示，今到抽水站、滯洪池視察時表示，預估到今天平地下雨量會逐漸加大，明天雨勢可能會移往山區；據農業部今晚6時30分預報資料，在六龜那瑪夏、甲仙、茂林、桃源等5個地區共有77條黃色警戒，9條紅色警戒，預計今晚會完成2079人撤離，已完成1572人撤離，並動員警消和軍方協助，希望在今天盡速完成相關撤離工作。

陳其邁並呼籲，晚班下班的民眾要特別小心，經過低窪及積淹水地區要特別注意，市府已請各區公所準備沙包、注意水閘門的開啟，務必將災害減到最低，市府已商請八軍團隨時待命，提醒民眾注意此次颱風引發西南風和西南氣流造成的局部大豪雨帶來的致災風險。

高雄市長陳其邁今晚指出，因預估24小時內高雄會達最高450毫米雨量，有致災風險，高市府宣布明停班課一天。記者石秀華／翻攝
高雄市長陳其邁今晚指出，因預估24小時內高雄會達最高450毫米雨量，有致災風險，高市府宣布明停班課一天。記者石秀華／翻攝

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