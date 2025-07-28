影／強烈西南氣流襲擊 台南後壁彷彿泡在水裡

受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，整個台南的北部有一半泡在水中，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，有獨居長者受困家中，消防人員緊急出動協助疏散。中央氣象署也持續發布大雷雨即時訊息，嘉義縣與台南市多區須警戒雷擊、劇烈降雨與溪河暴漲等災害，據統計嘉義及台南地區一整天降下超過300毫米雨量十分驚人，從空拍畫面鳥瞰，台南後壁區菁寮地區幾乎泡在水中，車輛在道路上行駛也彷彿是在水中行車。

豪雨狂炸中南部，中央氣象署持續針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間。大豪雨警戒區域為雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市；豪雨警戒區域為苗栗縣、台中市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區；大雨警戒區為新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣。