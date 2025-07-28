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影／強烈西南氣流襲擊 台南後壁彷彿泡在水裡

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，民眾望水興嘆。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，民眾望水興嘆。記者劉學聖／攝影

受到強烈鋒面西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，整個台南的北部有一半泡在水中，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，有獨居長者受困家中，消防人員緊急出動協助疏散。中央氣象署也持續發布大雷雨即時訊息，嘉義縣與台南市多區須警戒雷擊、劇烈降雨與溪河暴漲等災害，據統計嘉義及台南地區一整天降下超過300毫米雨量十分驚人，從空拍畫面鳥瞰，台南後壁區菁寮地區幾乎泡在水中，車輛在道路上行駛也彷彿是在水中行車。

豪雨狂炸中南部，中央氣象署持續針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間。大豪雨警戒區域為雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市；豪雨警戒區域為苗栗縣、台中市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區；大雨警戒區為新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣。

氣象署表示，受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、臺中市、高雄市、屏東縣及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹縣市、彰化、南投、宜蘭、澎湖地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，整個台南的北部有一半泡在水中，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，整個台南的北部有一半泡在水中，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南市後壁區菁寮國中泡在水中。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南市後壁區菁寮國中泡在水中。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，民眾遭受風災後又被水淹苦不堪言。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，民眾遭受風災後又被水淹苦不堪言。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路因積水嚴重幾乎看不見，只剩電桿露出。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路因積水嚴重幾乎看不見，只剩電桿露出。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重，車輛彷彿在水中行車。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，台南後壁區菁寮地區出現嚴重積淹水災情，道路積水嚴重，車輛彷彿在水中行車。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，民眾紛紛把愛車開上高處。記者劉學聖／攝影
受到強烈鋒面與西南氣流夾擊影響，南台灣從今天清晨起連續降下大雷雨，也造成史上少見的大淹水，民眾紛紛把愛車開上高處。記者劉學聖／攝影

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