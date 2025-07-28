台南豪雨致災！市府宣布29日全市停班課

根據中央氣象署預估，今天晚間至明天清晨仍受大低壓帶及西南氣流影響，南部地區恐有豪雨等級以上的降雨，且正值颱風災後復原期間，二次致災風險增加，台南市政府稍早宣布，29日停止上班、停止上課。

台南市政府指出，「0728大豪雨台南市災害應變中心」預計於今晚間9點提升為一級開設，此外，市府今白天也已先準備好防水擋板共3623片、沙包23萬包，分配至各區公所提供民眾領取使用，為今晚及明天可能發生的另一波強降雨做好準備。

受豪雨影響，台南市政府宣布29日全市停班停課。圖／南市府提供

【記者石秀華／高雄即時報導】

高雄市長陳其邁今晚在災害應變中心召開工作會議，市府會中決議因預估雨量已達停班停課標準，且雨勢持續並伴隨短時間內強降雨，恐有致災之虞，為維護市民安全，明天停止上班、停止上課。

【記者劉星君／屏東即時報導】

屏東縣明（29）日雨量已達停班停課標準，屏東縣明天停止上班、停止上課。

【記者李宗祐／嘉義即時報導】

依據中央氣象署預報資訊，今晚起受西南氣流影響，雨勢持續伴隨短延時強降雨，中南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生，嘉義縣山區未來24小時雨量預估最高達250毫米，已達停班停課標準，為確保縣民安全，嘉義縣宣布明日（29日）停止上班、停止上課，再次提醒縣民留意天氣變化，注意自身安全。