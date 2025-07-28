快訊

縣市不同調！ 嘉義市宣布：明天照常上班上課

嘉義縣也跟進！宣布停班停課 4縣市明天放假

8月出訪友邦生變？總統府：賴總統近日暫無海外訪問之安排

聽新聞
0:00 / 0:00

台南豪雨致災！市府宣布29日全市停班課

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
受低壓帶及西南風影響，台南後壁區昨單日累計雨量破四百毫米，後壁菁寮里淹水嚴重，水深及一般人大腿。圖為菁寮老街街區。記者萬于甄／攝影
受低壓帶及西南風影響，台南後壁區昨單日累計雨量破四百毫米，後壁菁寮里淹水嚴重，水深及一般人大腿。圖為菁寮老街街區。記者萬于甄／攝影

根據中央氣象署預估，今天晚間至明天清晨仍受大低壓帶及西南氣流影響，南部地區恐有豪雨等級以上的降雨，且正值颱風災後復原期間，二次致災風險增加，台南市政府稍早宣布，29日停止上班、停止上課。

台南市政府指出，「0728大豪雨台南市災害應變中心」預計於今晚間9點提升為一級開設，此外，市府今白天也已先準備好防水擋板共3623片、沙包23萬包，分配至各區公所提供民眾領取使用，為今晚及明天可能發生的另一波強降雨做好準備。

受豪雨影響，台南市政府宣布29日全市停班停課。圖／南市府提供
受豪雨影響，台南市政府宣布29日全市停班停課。圖／南市府提供

【記者石秀華／高雄即時報導】

高雄市長陳其邁今晚在災害應變中心召開工作會議，市府會中決議因預估雨量已達停班停課標準，且雨勢持續並伴隨短時間內強降雨，恐有致災之虞，為維護市民安全，明天停止上班、停止上課。

【記者劉星君／屏東即時報導】

屏東縣明（29）日雨量已達停班停課標準，屏東縣明天停止上班、停止上課。

【記者李宗祐／嘉義即時報導】

依據中央氣象署預報資訊，今晚起受西南氣流影響，雨勢持續伴隨短延時強降雨，中南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生，嘉義縣山區未來24小時雨量預估最高達250毫米，已達停班停課標準，為確保縣民安全，嘉義縣宣布明日（29日）停止上班、停止上課，再次提醒縣民留意天氣變化，注意自身安全。

台南 豪雨 災後 強降雨 氣象署 西南氣流 停班停課

延伸閱讀

豪雨狂炸亂船班 航港局估明停航53航次

豪雨影響 海運29日7航線53航次停航

影／雲林水林暴雨成災！鄉民批停班課太慢 張麗善挺代理鄉長：即時應變

西南氣流持續至30日 中南部嚴防豪雨以上降雨

相關新聞

未達停班課標準 嘉義市明照常上班課

根據中央氣象署預報資訊，嘉義市未來24小時預計雨量為80至150毫米，尚未達停班停課標準，嘉義市政府宣布，明日7月29日...

受豪雨影響 嘉義縣宣布停班課

依據中央氣象署預報資訊，今晚起受西南氣流影響，雨勢持續伴隨短延時強降雨，中南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生，嘉義縣山區...

預測24小時雨量致災達標 高市府宣布明停班課

受西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，高雄市長陳其邁今晚在災害應變中心召開工作會議，市府會中決議因預估雨量已達停班停課標準...

嚴防劇烈降雨 屏東明天停班課

依中央氣象署預報資料，屏東縣明（29）日雨量已達停班停課標準，屏東縣明天停止上班、停止上課。

台南豪雨致災！市府宣布29日全市停班課

根據中央氣象署預估，今天晚間至明天清晨仍受大低壓帶及西南氣流影響，南部地區恐有豪雨等級以上的降雨，且正值颱風災後復原期間...

影／雲林水林暴雨成災！鄉民批停班課太慢 張麗善挺代理鄉長：即時應變

雲林縣整夜豪雨狂炸，水林鄉淹水災情嚴重，公所今上午8時娶急宣布停止上班上課，有民眾質疑宣布時間太晚，代理鄉長張東凱表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。