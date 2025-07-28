致災性豪雨恐來臨...明將停班課？台南市政府19時15分宣布

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今早因短時強降雨造成後壁區菁寮、菁豐、長短樹里發生民宅進水情況，根據中央氣象署資料，傍晚至明天恐仍有豪大雨發生，台南市政府將在今晚7點15分宣布是否停班課。記者萬于甄／攝影
台南今早因短時強降雨造成後壁區菁寮、菁豐、長短樹里發生民宅進水情況，根據中央氣象署資料，傍晚至明天恐仍有豪大雨發生，台南市政府將在今晚7點15分宣布是否停班課。記者萬于甄／攝影

受低壓帶及西南風影響，台南今早因短時強降雨造成後壁區菁寮、菁豐、長短樹里發生民宅進水情況，根據中央氣象署資料，截至今午12時最大累積雨量為後壁區達381.5毫米、白河區285.5毫米、東山區267.5毫米，由於傍晚至明天仍有豪大雨發生，台南市政府將在今晚7時15分宣布是否停班課。

南市府指出，後壁區、白河區承受「超過10年重現期區域排保護標準」的降雨量，造成菁寮社區菁寮里、菁豐里以及部分長短樹里發生淹水、水進入民宅的情況，為因應接下來可能還會發生的降雨高峰，已指示調集移動式抽水機，並徵用民間移動式抽水機，部署在預期降雨大、地勢低窪的地區；另外也針對預期有強降雨，以及丹娜絲風災房屋受損尚未修復的民眾，進行預防性撤離。

雨量 台南 房屋 淹水 強降雨 氣象署 停班停課 丹娜絲颱風

延伸閱讀

風災剛過又豪大雨　南市府擬撤離屋損未修復民眾

台南風災剛過遇豪雨 台電啟動特別巡視「淹水區優先」

林俊憲提媒合旅宿業安置災民　助加速風災後復原

丹娜絲風災 衛福部賑災專戶善款1週湧4270萬

相關新聞

台南後壁低窪地區淹水超過膝蓋 員警冒雨急背出行動不便長者撤離

台南市後壁、白河、東山區等地今下起大雨，台南市警察局統計，統計至晚間6時，今天在協助交通指揮、管制，以及協助居民疏散，警...

影／足感心！嘉義朴子水深過膝 國軍南下馳援涉水送熱便當

因應嘉義朴子地區豪雨成災，多處積淹水，居民出入不便，國軍第5作戰區迅速派遣兵力支援地方公所，今天協助地區發送物資，天色已...

新北調派人力機具馳援嘉義 侯友宜：全力協助災後復原

南部地區近日因豪雨引發災情，新北市長侯友宜稍早指示相關局處立即盤點可支援量能，展現地方政府守望相助的精神。

雲嘉災情慘...蔣萬安親致電翁章梁 今晚派機具支援嘉義

雲嘉南今豪大雨致災，短短幾小時已累積超過300毫米雨量，雲林、嘉義等地災情尤為慘重。台北市長蔣萬安今白天親自致電雲林縣長...

南部唯一上班課縣市 嘉義市長黃敏惠臉書被罵爆

低壓帶影響加上西南風增強，帶來較多水氣，中南部連日來遭受短延時豪大雨，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天停班停課。...

NCC呼籲電信業者調派行動基地台維持災區通訊、設客服專線加強服務

國家通訊傳播委員會（NCC）因應28日南部地區豪大雨，為避免災區行動通信中斷，督請電信業者調度人力並派遣行動車赴嘉義地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。