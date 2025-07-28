風災剛過又豪大雨　南市府擬撤離屋損未修復民眾

颱風丹娜絲重創台南，不少建物屋頂損壞，需要修繕或更新，有些暫時以帆布遮蓋，因近日預計會有較大雨勢，市府將預防性撤離房屋受損尚未修復，也沒有其他避雨空間的民眾。

台南市政府秘書長尤天厚今天在「丹娜絲颱風風災復原工作進度報告記者會」表示，至今部分地區在風災過後，網路、行動通訊、有線電視等無法使用或收看等問題，市府已責成相關單位向業者要求儘速修復並負起相關補償責任。

尤天厚表示，由於許多家戶受災嚴重，隨著民眾持續清理家園，廢棄物陸續產生，市府環保局全力加班清運，感謝民眾體諒與配合，也向在第一線努力的市府人員表示感激，市府至今受理慰助金申請案件超過2萬件，呼籲受災民眾儘快提出申請，以利款項撥付入帳。

台南市政府民政局提供資料指出，為協助受災市民早日回復生活，首批慰助金今天已發放，共有963件入帳，台南市府已向中央爭取提前撥付新台幣11億元，明天起將陸續撥付屋損慰助金。

民政局表示，因應今日部分地區因雨勢過大出現積淹水災情，市府於後壁區、白河區、鹽水區共8個里進行疏散撤離，總計撤離82名民眾，其中50人選擇依親，其餘32人則暫時安置於老人文康中心、活動中心、區公所等場地。

民政局指出，今晚將依照市長黃偉哲指示，預防性撤離在丹娜絲風災中房屋受損尚未修復、也沒有其他空間可以避雨的民眾，獨老、身障、低收戶優先，在徵得當事人同意後協助撤離，前往活動中心、區公所等處所暫時安置。