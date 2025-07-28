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影／雲林水林暴雨成災！鄉民批停班課太慢 張麗善挺代理鄉長：即時應變

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣水林鄉公所今天上午八時宣布停止上班上課，有民眾質疑宣布時間太晚，縣長張麗善說，這次暴雨來得又快又急，代理鄉長有魄力立刻宣布停班停課，她很佩服。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉公所今天上午八時宣布停止上班上課，有民眾質疑宣布時間太晚，縣長張麗善說，這次暴雨來得又快又急，代理鄉長有魄力立刻宣布停班停課，她很佩服。記者陳雅玲／攝影

雲林縣整夜豪雨狂炸，水林鄉淹水災情嚴重，公所今上午8時娶急宣布停止上班上課，有民眾質疑宣布時間太晚，代理鄉長張東凱表示，今晨3時起陸續傳出積淹水災情，直到上午6時左右許多民宅仍在淹水，公所緊急開會後，決定停止上班上課，針對民眾反映宣布時間太慢，會再檢討、改善。

縣長張麗善則說，這次暴雨來得又快又急，代理鄉長有魄力立刻宣布停班停課，她很佩服。

水林鄉公所今上午8時宣布停止上班上課，有民眾都已上班才看到訊息，認為公所宣布時間太慢，有網友在公所臉書留言「也太晚宣布了吧！判斷能力請檢討」。

代理鄉長張東凱表示，水林鄉今晨3時開始陸續傳出積淹水災情，一直到上午6時左右，許多民宅仍在淹水，且依氣象署預報資料，累積雨量已達停班課標準，公所緊急開會後決定停止上班上課，針對民眾反映宣布時間太慢，會再檢討、改善。

張麗善表示，雲林縣政府在2015年的時候，就已授權各鄉鎮市公所依氣象狀況可自行宣布停止上班上課，因面臨極端暴雨，在整個雨量掌控上有很大的困難，隨時都在滾動式檢討。

她說，水林鄉公所在今天上午8時發布停班停課，是依據授權標準作業，宣布後也立刻通知縣政府，縣府認為確實已經達到放假的標準，予以同意備查。

張麗善說，因水林鄉長期地層下陷，再加上海水倒灌，暴雨易淹水致災，但這次急速暴雨的雨量，換算24小時已超過780毫米，相當嚴重，這種突來的暴雨情況下，鄉公所願意承擔，即時宣布停班停課，保護鄉親生命財產安全，她覺得一位代理鄉長可以這麼有魄力地馬上做決定，她相當佩服。

雲林縣水林鄉今晨因強降雨不斷，多處傳出淹水災情。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉今晨因強降雨不斷，多處傳出淹水災情。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉今晨因強降雨不斷，多處傳出淹水災情。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉今晨因強降雨不斷，多處傳出淹水災情。記者陳雅玲／攝影

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