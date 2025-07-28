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高雄雨量上看400毫米！土石流警戒數量暴增 688人緊急撤離

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
農業部已針對高雄山區發布28處土石流警戒、1處大規模坍塌警戒。圖／取自土石流防災資訊網
農業部已針對高雄山區發布28處土石流警戒、1處大規模坍塌警戒。圖／取自土石流防災資訊網

大雨下不停，中央氣象署持續發布豪雨特報，高雄山區已發布28處土石流紅、黃色警戒及1處大規模坍塌警戒。市府民政局表示，六龜、甲仙、那瑪夏桃源分頭進行預防性撤離，預計撤離保全戶688人。

今天中午，因應六龜區文武里發布土石流黃色警戒，鄉公所已經會同警方撤離38人，多數撤離居民選擇依親。然而山區雨勢未停，土石流警戒溪流數量暴增。

農業部農村發展及水土保持署下午3時30分發布0728豪雨警戒預報單第2報，內容指出，高雄市有土石流1處紅色警戒、27處黃色警戒，以及1處大規模坍塌黃色警戒。

其中六龜區文武里從土石流黃色警戒提升至紅色警戒，另在甲仙、那瑪夏、桃源也有發布土石流黃色警戒，考量入夜可能達到土石流紅色警戒發布標準，市府提早啟動預防性疏散。

市長陳其邁在臉書提醒，氣象署今日（28日）下午2時發布預測，高雄平地與山區自今天下午2時至明日下午2時止，24小時雨量將達250至400毫米。

民政局表示，六龜區、甲仙區、那瑪夏區、桃源區士石流紅黃色警戒保全戶撤離，預計下午5時30分前完成撤離688人。

高雄24小時累積雨量可能達到400毫米，警方協助公所人員撤離土石流潛勢區居民。圖／民政局提供
高雄24小時累積雨量可能達到400毫米，警方協助公所人員撤離土石流潛勢區居民。圖／民政局提供
高雄24小時累積雨量可能達到400毫米，警方協助公所人員撤離土石流潛勢區居民。圖／民政局提供
高雄24小時累積雨量可能達到400毫米，警方協助公所人員撤離土石流潛勢區居民。圖／民政局提供

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