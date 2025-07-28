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嘉義縣大豪雨釀災 朴子國中汪洋一片、派出所淹及圍牆

中央社／ 嘉義縣28日電

受低壓帶與西南風影響，嘉義縣今天清晨起降大豪雨，部分地區出現積淹水災情，朴子校園幾乎都泡在水中，行政人員到場將設備往高處搬運；派出所周邊淹水高處快將圍牆淹沒。

嘉義縣朴子國中校園幾乎都泡在水中，從校門口一路往校園內延伸，一片汪洋。教育處表示，這次持續急降雨勢，造成朴子、太保的國中小校園幾乎逃不掉淹水災情，朴子國中成了水鄉澤國，目前只能待水位消退，才能開始清理。

東石國中校長林子欽告訴中央社記者，今天一大早就趕抵校園察看，因部分教室地勢較高沒有淹水，其他區域幾乎無一倖免，特別是操場的PU跑道，都泡在水中，已有部分隆起；上午與其他行政人員將設備往高處搬運，因音樂教室有積水，已由師生清除。

朴子分局的下揖派出所因地勢較低窪，出現周邊淹水災情，淹水嚴重程度幾乎淹沒圍牆高度。朴子分局表示，周邊已圍起警戒線，所內有員警留守，並不會影響勤務派遣。

另外，新港鄉也有幾個地勢較低的村落淹水高度最高到大腿，新港鄉大潭村一處養豬場因地勢低，場內嚴重淹水，豬圈裡的成豬都泡在水裡，只剩頭部在水面上。嘉義縣議員黃啟豪前往察看，他說，業者損失最嚴重的是相關設備。

據中央氣象署數據，嘉義縣太保市、鹿草鄉、水上鄉、六腳鄉、義竹鄉、新港鄉及朴子市，24小時的累積雨量均超過大豪雨的350毫米標準，太保市達442.5毫米。

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