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影／車輛滅頂、水淹廚房！嘉縣強降雨下整夜 居民悲喊：不要再降雨了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
雨災重創朴子市，市區汪洋一片，開車如陸上行舟。記者魯永明／翻攝
雨災重創朴子市，市區汪洋一片，開車如陸上行舟。記者魯永明／翻攝

嘉義縣昨夜連夜強降雨不斷，24小時內太保、朴子、鹿草、水上、六腳、新港、東石等鄉鎮市，累積雨量破400毫米，雨彈狂炸，排水系統負荷不了，多處嚴重積淹水，6日甫遭遇丹娜絲颱風重創的災民，再度身陷水患，苦喊「拜託，雨不要再來了。」

雨災重創朴子市、太保市等市，朴子市區汪洋一片，開車有如行舟，許多車子泡水拋錨，議員姜梅紅沉痛表示，「月初停電，月底淹水，這個7月真的太漫長。」她形容災區，「屋外是水、是靜默悲苦的人群，屋內是我不斷把東西往高處搬，只剩一句心聲，「老天爺，請手下留情。」

縣長翁章梁趕赴災區由鄉鎮市長陪同，涉水勘災，他說，從深夜開始，雷聲與雨勢接連不斷，縣府立即啟動應變機制，掌握災情，一早緊急聯繫鄉鎮市長，了解淹水與應對情況，前往六腳、朴子、太保、水上、新港、東石等地勘災。為確保鄉親安全，決定全縣停班停課，並請水利單位加強抽水工作，減輕災害衝擊。

有朴子市受災戶說，「住20年來，這是第3次遭逢大水，前2次發生在8月，沒想到今年竟提前在7月底就淹，中午水幾乎淹進廚房，第一時間拔掉冰箱插頭，經驗告訴我，一定要先做這件事，冰箱才不會報銷。」

強降雨導致部分地下室停車場全數淹沒，多輛車輛滅頂，居民驚呼，「水災真的很恐怖」，目前各地仍有水位未退。縣府表示，災後將全面檢討易淹水區域的排水設計與應對機制，強化防洪韌性，避免災情一再重演。

面對連續災難重創，嘉義縣民疲憊不堪，只盼雨勢趨緩，讓生活早日回歸正軌。

雨災重創朴子市，市區汪洋一片。記者魯永明／翻攝
雨災重創朴子市，市區汪洋一片。記者魯永明／翻攝
嘉縣長翁章梁趕赴淹水嚴重災區由鄉鎮市長陪同，涉水勘災。圖／取自翁章梁臉書
嘉縣長翁章梁趕赴淹水嚴重災區由鄉鎮市長陪同，涉水勘災。圖／取自翁章梁臉書
嘉縣長翁章梁趕赴淹水嚴重災區由鄉鎮市長陪同，涉水勘災。圖／取自翁章梁臉書
嘉縣長翁章梁趕赴淹水嚴重災區由鄉鎮市長陪同，涉水勘災。圖／取自翁章梁臉書
議員姜梅紅沉痛表示，「月初停電，月底淹水，這個7月真的太漫長 」。圖／取自姜梅紅臉書
議員姜梅紅沉痛表示，「月初停電，月底淹水，這個7月真的太漫長 」。圖／取自姜梅紅臉書
嘉縣長翁章梁趕赴淹水嚴重災區由鄉鎮市長陪同，涉水勘災。圖／取自翁章梁臉書
嘉縣長翁章梁趕赴淹水嚴重災區由鄉鎮市長陪同，涉水勘災。圖／取自翁章梁臉書

淹水 冰箱 嘉義 災後 停電 水患 災民 強降雨 受災戶 停班停課

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