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台南風災剛過遇豪雨 台電啟動特別巡視「淹水區優先」

中央社／ 台南28日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南電力設施受損嚴重，今天又有部分地區在雨後出現積淹水台電新營區營業處啟動天災後特別巡視，針對有安全疑慮桿線立即補強，避免停電事故。

台電新營區營業處長黃啓通告訴中央社記者，丹娜絲風災後，台電持續進行電力復舊作業未停歇，包括補強電桿桿基、扶正傾斜電桿、辦理接戶線及路燈復舊等作業。

黃啓通表示，颱風搶修是以緊急復電為優先，風災後任務則是巡視線路，並將線路復舊為正常供電模式，以確保供電安全，風災後又逢豪雨，考量相關桿線尚未全數補強及扶正，為避免豪雨造成電桿傾倒而引發停電事故，立即啟動天災後線路特別巡視。

他說，已指派轄內各級服務所及巡修課啟動巡查，對有安全疑慮桿線立即補強，並於今日天黑前，優先完成淹水區巡視工作；並提醒民眾，如發現電線掉落與外露，請透過「台灣電力APP」報修或撥打1911客服專線，台電將立即派員處理，切勿自行撿拾或碰觸。

災後 台電 停電 台南 淹水 豪雨 丹娜絲颱風

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