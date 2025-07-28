台南風災剛過遇豪雨 台電啟動特別巡視「淹水區優先」
颱風丹娜絲侵襲造成台南電力設施受損嚴重，今天又有部分地區在雨後出現積淹水，台電新營區營業處啟動天災後特別巡視，針對有安全疑慮桿線立即補強，避免停電事故。
台電新營區營業處長黃啓通告訴中央社記者，丹娜絲風災後，台電持續進行電力復舊作業未停歇，包括補強電桿桿基、扶正傾斜電桿、辦理接戶線及路燈復舊等作業。
黃啓通表示，颱風搶修是以緊急復電為優先，風災後任務則是巡視線路，並將線路復舊為正常供電模式，以確保供電安全，風災後又逢豪雨，考量相關桿線尚未全數補強及扶正，為避免豪雨造成電桿傾倒而引發停電事故，立即啟動天災後線路特別巡視。
他說，已指派轄內各級服務所及巡修課啟動巡查，對有安全疑慮桿線立即補強，並於今日天黑前，優先完成淹水區巡視工作；並提醒民眾，如發現電線掉落與外露，請透過「台灣電力APP」報修或撥打1911客服專線，台電將立即派員處理，切勿自行撿拾或碰觸。
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