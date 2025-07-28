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受強烈西南風持續影響 嘉市災害應變中心升二級

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
受鋒面及西南氣流持續影響，嘉義市水災災害應變中心升級二級開設。圖／嘉義市政府提供
受鋒面及西南氣流持續影響，嘉義市水災災害應變中心升級二級開設。圖／嘉義市政府提供

中央氣象署持續針對嘉義市發布大豪雨特報，嘉市易有短延時強降雨，部分地區可能出現局部豪雨或大豪雨。嘉義市水災災害應變中心今下午3時提升為二級開設，今晚至明早，將是雨勢影響最明顯的時段，提醒民眾做好防汛準備。

市府工務處表示，依氣象情資研判，今天嘉義市多雲時陰陣雨或雷雨，偶有短時較大雨勢，預估晚間8時起至明天上午8時之間，受強烈西南風持續影響，多雲時陰陣雨或雷雨，對流容易由沿海通過嘉義市，降雨有增多趨勢。

嘉義市共31部大型移動式抽水機，其中26部已部署於易淹水地區，其餘7部可機動調度支援，湖內及後湖2處抽水站、5處車行與7處人行地下道機房抽水設備皆已完成整備，隨時待命。

工務處提醒各單位特別加強排水系統巡查與維護，特別針對易積水路段及低窪地區等，確保排水暢通、設備正常運作，以降低強降雨期間淹水風險。籲請市民朋友務必注意天氣預報動態，確實做好防汛應變措施，將家戶排水溝淤積物清除，移開洩水口遮蔽物，大家一起共同防災。

防汛整備訊息；防汛沙包索取，已將沙包送達東區及西區公所暫置場所，供有需求的民眾就近索取，或可至嘉義市忠孝路牛稠溪橋旁右側之「後湖抽水站」向管理人員（陳維仁先生、手機0956-300-277）登記後領取。

積淹水通報方式；如有積淹水情形，可於上班時間撥打電話向嘉義市政府工務處水利工程科（05-2162988、05-2276329）或環保局清潔隊（05-2279075）反映，全日時間亦請善用 1999 反映，以利派工前往處理。

受鋒面及西南氣流持續影響，嘉義市水災災害應變中心升級二級開設，抽水機已部署。圖／嘉義市政府提供
受鋒面及西南氣流持續影響，嘉義市水災災害應變中心升級二級開設，抽水機已部署。圖／嘉義市政府提供
受鋒面及西南氣流持續影響，嘉義市水災災害應變中心升級二級開設，抽水機已部署。圖／嘉義市政府提供
受鋒面及西南氣流持續影響，嘉義市水災災害應變中心升級二級開設，抽水機已部署。圖／嘉義市政府提供

嘉義 淹水 豪雨 雷雨 強降雨 環保局 排水溝 氣象署

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