有豬在游泳？暴雨炸嘉縣「多處淹水」 豬舍慘變泳池

嘉義縣因受低壓豪大雨影響，瞬間時雨量累積超過300毫米，造成多處村落積水成災，在新港鄉有豬舍因積淹水如同泳池，豬隻淹到僅在水中冒出頭喘息；縣府呼籲業者做好防範措施、注意用電安全，有災情可通報當地公所、縣府。

受到低壓帶及西南風影響，氣象署針對大豪雨地區發布警示，嘉義縣凌晨起大雨狂炸，短短幾小時累積超過300毫米雨量，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。在新港鄉大潭村有豬舍因淹水成游池，水面冒豬頭慘狀，疑似大排的水太高沖進來造成淹水。