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有豬在游泳？暴雨炸嘉縣「多處淹水」 豬舍慘變泳池

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，新港鄉有豬舍疑因大排的水太高沖進來造成淹水。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，新港鄉有豬舍疑因大排的水太高沖進來造成淹水。圖／翻攝畫面

嘉義縣因受低壓豪大雨影響，瞬間時雨量累積超過300毫米，造成多處村落積水成災，在新港鄉有舍因積淹水如同泳池，豬隻淹到僅在水中冒出頭喘息；縣府呼籲業者做好防範措施、注意用電安全，有災情可通報當地公所、縣府。

受到低壓帶及西南風影響，氣象署針對大豪雨地區發布警示，嘉義縣凌晨起大雨狂炸，短短幾小時累積超過300毫米雨量，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。在新港鄉大潭村有豬舍因淹水成游池，水面冒豬頭慘狀，疑似大排的水太高沖進來造成淹水。

下午3時55分列入一級警戒區的有六腳鄉古林村（67公分）、六斗村（72公分）、港美（87公分）、豐美（65公分）、朴子市福安里狀元社區（66公分）、竹村里藍天社區（64公分）、新寮里新寮社區（55公分）及竹村里鴨母寮（134公分）等8村落。

嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面
嘉義縣豪大雨造成多個村落積淹水嚴重，有豬舍淹成游池，豬隻探頭浮出水面。圖／翻攝畫面

淹水 嘉義 雨量 豪雨 氣象署

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