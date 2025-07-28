影／風災又水災…7旬婦顧身障女及孫女 忙善後快撐不下去

嘉義縣太保市後潭里今早淹水嚴重，一名7旬陳姓婦人照顧身心障礙女兒及孫女，依靠低收入戶及殘障津貼維生，才剛經歷風災肆虐，屋頂破洞，今天又遇到大雷雨，泥水全都從馬路灌進家裡，只能不斷把水往外舀，而且屋頂又開始滴水，心很累。

陳姓婦人說，公所剛來幫忙在屋頂蓋帆布，大雨突傾瀉而下，屋頂開始滲水，外面下大雨、裡面下小雨，而且路面淹水，也全部都灌進家裡，整個地板都是泥水，只能用手簸箕將水往外舀，古早房子每間房間都有門坎，不斷彎腰將水一間一間往外舀。

太保市長鄭淑分說，急降雨下得又大又急，排水系統宣洩不及，路旁汽車被水淹到剩一半，陳姓婦人住的房子在上次風災受損，公所協助加蓋帆布，今天又有雨水從屋頂滲漏，也有路面的水湧進家裡，風災及水災造成嚴重災情，對受災戶真的是雙重傷害。