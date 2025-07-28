豪大雨致多處積淹水 水災中央災害應變中心二級開設

受低壓帶及西南風影響，豪大雨不斷，全台多處積淹水。考量未來一週全台仍會有顯著降雨，經濟部長郭智輝指示啟動水災中央災害應變中心二級開設，請水利署通知相關部會進駐，提早防範因應。

水利署透過新聞稿表示，為因應強降雨可能帶來的淹水災情，郭智輝在視察經濟部災害緊急應變小組二級開設運作情形時，請水利署預為調動移動式抽水機至中南部，並調查各單位中小型抽水機數量，提早與地方政府合作，務必確保排水防洪設施正常運作。

另外，由於許多水庫處於高水位狀態，郭智輝請水資源分署研擬防洪策略，緩降水位預留空間，以因應山區可能的強降雨；水庫洩洪時，請利用多元管道做好下游通報措施。另請水利署通報其他單位加強防災作業，特別是尚未復原的地區，務必與縣市政府保持聯絡，只要降雨稍緩應即排空滯洪池，加強清疏避免雜物堵塞排水。

此外，由於嘉義及台南地區於颱風丹娜絲災後尚未完全復原，郭智輝請水利署檢整QWater淨水設備以應不時之需。

最後，郭智輝請經濟部所屬各單位以淹水面積最小、救災速度最快為目標，水利署、能源署、園管局、中油公司、台水公司、台電公司等單位務必隨時提高警覺，做好整備及應變工作，全力應對天災帶來威脅。