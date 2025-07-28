快訊

17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

iPhone 17 Pro新增3相機功能更專業！支援8倍變焦 爆2傳聞「是真的」

中南部雨勢不斷　高雄山區2路段不排除預警性封閉

中央社／ 高雄28日電

受低壓帶及西南風影響，高雄山區今天有發生大雨或豪雨機率，公路局不排除對南橫公路桃源區勤和里至復興里路段，以及台29線那瑪夏至五里埔路段實施預警性封閉。

公路局南區養護工程分局新聞稿說明，經研判中央氣象署情資，預測高雄市山區今天將會有大雨以上至豪雨發生機率，考量旗山溪、玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪等水文地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，可能導致現有通行便道遭沖毀中斷。

南區養護工程分局表示，甲仙工務段不排除今天對台29臨11線便道0公里至12公里處（那瑪夏至五里埔），及台20臨93線0公里至5公里處（勤和至復興）路段實施預警性封閉，呼籲桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里和那瑪夏區民眾若有外出及就醫需求，應盡早規劃下山。

桃源 豪雨 南橫 那瑪夏 土石流 高雄市 氣象署

延伸閱讀

西南氣流致劇烈豪雨 估24小時雨量高屏最盛

影／老牌滷肉飯店遭爆成「米奇妙妙屋」 高雄衛生局出手稽查

高雄豪雨侵襲山區急撤38人 陳其邁緊盯低窪區防洪設備

高雄強降雨市府動員清疏 抽水設備完成檢測待命

相關新聞

影／水淹至大腿！家具泡水、冰箱浮起 台南後壁居民屋內慘況曝

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，台南市後壁區、白河區、東山區等地下起大...

台南風災後又遇水災...掃水掃不完 後壁居民嘆：只要下雨都害怕

台南剛遭颱風丹娜絲重創，又遇上低壓帶及西南風氣流，後壁、白河等地區從今晨截至下午2點，累計降雨已超過400毫米，造成多處...

影／風災又水災…7旬婦顧身障女及孫女 忙善後快撐不下去

嘉義縣太保市後潭里今早淹水嚴重，一名7旬陳姓婦人照顧身心障礙女兒及孫女，依靠低收入戶及殘障津貼維生，才剛經歷風災肆虐，屋...

有豬在游泳？暴雨炸嘉縣「多處淹水」 豬舍慘變泳池

嘉義縣因受低壓豪大雨影響，瞬間時雨量累積超過300毫米，造成多處村落積水成災，在新港鄉有豬舍因積淹水如同泳池，豬隻淹到僅...

受強烈西南風持續影響 嘉市災害應變中心升二級

中央氣象署持續針對嘉義市發布大豪雨特報，嘉市易有短延時強降雨，部分地區可能出現局部豪雨或大豪雨。嘉義市水災災害應變中心今...

高雄豪雨侵襲山區急撤38人 陳其邁緊盯低窪區防洪設備

高雄市今（28）日進入強降雨高風險期，市府已請六龜區公所啟動保全戶人員撤離作業，預計撤離38人，市長陳其邁上午前往橋頭與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。