中南部雨勢不斷　高雄山區2路段不排除預警性封閉

受低壓帶及西南風影響，高雄山區今天有發生大雨或豪雨機率，公路局不排除對南橫公路桃源區勤和里至復興里路段，以及台29線那瑪夏至五里埔路段實施預警性封閉。

公路局南區養護工程分局新聞稿說明，經研判中央氣象署情資，預測高雄市山區今天將會有大雨以上至豪雨發生機率，考量旗山溪、玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪等水文地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，可能導致現有通行便道遭沖毀中斷。

南區養護工程分局表示，甲仙工務段不排除今天對台29臨11線便道0公里至12公里處（那瑪夏至五里埔），及台20臨93線0公里至5公里處（勤和至復興）路段實施預警性封閉，呼籲桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里和那瑪夏區民眾若有外出及就醫需求，應盡早規劃下山。