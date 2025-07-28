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影／水淹至大腿！家具泡水、冰箱浮起 台南後壁居民屋內慘況曝

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導
有民眾PO出無米樂崑濱伯家鄉居民家具泡水、冰箱浮起的影片，說明淹水慘狀。圖／threads網友網友pettazha授權提供
有民眾PO出無米樂崑濱伯家鄉居民家具泡水、冰箱浮起的影片，說明淹水慘狀。圖／threads網友網友pettazha授權提供

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，台南市後壁區、白河區、東山區等地下起大雨，南市府上午10時許宣布後壁區今日停止上班、停止上課，有民眾PO出無米樂崑濱伯家鄉居民家具泡水的影片，說明淹水慘狀。

網友pettazha今天中午12時許在社群媒體threads發文指出，「無米樂崑濱伯的家鄉，台南後壁區現主時的淹水慘狀」；並標註台南市長黃偉哲threads帳號表示「市長大人我只是即時紀錄喔」，畫面中可見一位男性長者屋內淹水至大腿，桌子、腳踏車等家具均泡在水中，冰箱也浮在水面上。

網友pettazha提到黃偉哲，是指網友陳乖乖以帳號Guai_wakeup在YouTube發布鹽水有廢棄物的影片，讓黃昨天在threads上發文直言該影片「完全不是事實」、「無心的幾段影片，傷害到的，是頂著高溫不眠不休為民服務的清潔隊員」，黃的言論讓陳乖乖回應，「完全沒有要指責清潔隊的意思」、「只是回家看看，並且誠實拍出當日情境」，大批市民也湧入留言。

本報記者今天前往後壁區觀察，發現多處路面水都淹到小腿，最嚴重時更深及大腿到靠近腰部，居民只能涉水前行，後壁區長短李地區的民宅，屋內水深到腳踝，居民趕緊將東西堆置桌椅上。

居民說，早上醒來發現雨水一直下，大約8、9時就開始淹水，10時許水就滲進來，到下午1時許還沒拿到便當，且好不容易熬過上個颱風，「真的是會覺得，這日子怎麼過，好無奈！」

菁寮里1間便當店，水也淹進店內，完全來不及阻擋，業者直言「已經習慣了，1年平均淹2次」，6點時開始小積水，7時許高度到腳踝，8時許一發不可收拾，冰箱整台浮起來，已經用尼龍繩綁緊，「就不會流走了」。

台南市議員李宗翰在臉書提醒，後壁區新嘉、菁寮道路中斷，菁豐、新港東則為部分區域，感謝駐紮的東山國軍弟兄，協助運送便當給鄉親，區公所也已協助民眾撤離；另外，台鐵公司也宣布，受大豪雨影響，自中午12時43分起，台南後壁站至新營站間南下、北上列車，以西線單線行車。

有民眾PO出無米樂崑濱伯家鄉居民家具泡水、冰箱浮起的影片，說明淹水慘狀。圖／threads網友網友pettazha授權提供
有民眾PO出無米樂崑濱伯家鄉居民家具泡水、冰箱浮起的影片，說明淹水慘狀。圖／threads網友網友pettazha授權提供

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