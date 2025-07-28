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台南風災後又遇水災...掃水掃不完 後壁居民嘆：只要下雨都害怕
台南剛遭颱風丹娜絲重創，又遇上低壓帶及西南風氣流，後壁、白河等地區從今晨截至下午2點，累計降雨已超過400毫米，造成多處道路淹成小河，且許多風災的受災戶新屋頂都還來不及整修，又碰上淹水災情，苦不堪言，居民也說，「這陣子只要下雨都超害怕！」。
住在後壁長短樹里20多年的住戶說，一早起床看見雨不斷下，心裡就想說不妙，住家後門更不斷積水，約上午10點多水就淹起來了，「好不容易才剛熬過上一個颱風的摧殘，開始要恢復正常生活，結果今天又淹水」，真的讓人很無奈。
另外，該住戶家中屋頂因颱風被吹掀，目前暫時用帆布覆蓋，她說，好在屋頂有先用帆布應急，比較沒有漏水，但屋外的積淹水不斷湧入，導致家中許多物品、電器都受到影響，整個上午都持續在掃水，希望雨別再下了。
此外，新營府西路一處民宅鐵皮屋頂因受到丹娜絲颱風重創，但新屋頂尚未來得及安裝，又逢豪大雨來襲，大雨直接下進屋內，積水都快有腳踝高，而屋主只能披著毛巾、全身被雨淋濕，拿著工具無奈掃水清理家園。
據了解，白河區公所目前已開設2處避難收容處所，分別位在白河區公所3樓禮堂及店仔口福安宮香客大樓，截至上午完成馬稠後、河東及白河里等合計52人撤離，2人安置在白河區公所、50人自行依親；後壁區公所則在侯伯里活動中心開設避難收容處所，完成撤離菁寮、新嘉及侯伯里等11人，其中6人安置在後壁區公所、5人自行依親。
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