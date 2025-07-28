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高雄豪雨侵襲山區急撤38人 陳其邁緊盯低窪區防洪設備

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
陳其邁上午巡查岡山、橋頭等地水利設施。高雄市水利局提供
陳其邁上午巡查岡山、橋頭等地水利設施。高雄市水利局提供

高雄市今（28）日進入強降雨高風險期，市府已請六龜區公所啟動保全戶人員撤離作業，預計撤離38人，市長陳其邁上午前往橋頭與岡山地區，實地視察芋寮滯洪池及石螺潭抽水站整備情形，並要求加緊辦理側溝清疏。

陳其邁今前往橋頭區芋寮滯洪池、岡山區石螺潭抽水站視察，其中芋寮滯洪池由市府代辦工程，新增滯洪容量達45萬噸，占地約20公頃，目前規畫設計已進入最後階段，預計114年9月發包、116年7月完工，完工後可有效削減典寶溪洪峰流量。

陳其邁指出，目前28晚至30日水氣量和風力更加顯著，氣象署提醒，低壓帶及西南風持續影響，未來一週中南部易雨，請隨時留意最新氣象資訊，另高雄六龜區文武里發布土石流黃色警戒及桃源區寶山里大規模崩塌黃色警戒，應撤離人數38人，已於全數撤離完畢。

市府補充，環保局自7月27日至28日期間共動員757人次、出動各式車輛98車次，針對市區主要道路進行側溝與洩水孔清疏作業。累計清疏長度達50.55公里，清除洩水孔9,566處、水溝蓋6,884件，並清運堵塞廢棄物約134.87公噸。

至於岡山石螺潭抽水站，該站依十年一遇防洪標準設計，設置4部抽水機，總抽水量達每秒12立方公尺，主要負責排除石潭里與福興里地區積水。

水利局指出，目前全站抽水設備均已完成檢測並維持待命，面對突發強降雨可即時啟動，守護防汛關鍵。

陳其邁上午巡查岡山、橋頭等地水利設施。高雄市水利局提供
陳其邁上午巡查岡山、橋頭等地水利設施。高雄市水利局提供

岡山 陳其邁 滯洪池

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