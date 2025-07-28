颱風屋頂破洞又遇大雨淹水 嘉縣鹿草受災戶哽咽：誰來幫我們呀

嘉義縣清晨下起大雨，許多鄉鎮積水消不掉，鹿草鄉碧潭村94歲林姓婦人行動不便，平時獨自住在祖厝，颱風後屋頂破洞，這次又遇到大雨淹水，早上5點天剛亮積水就湧入家中，冰箱等家電無一幸免，62歲林姓女兒連忙衝回祖厝，涉水推著輪椅，將母親推出去避難。

62歲林婦女兒未嫁，住在母親祖厝對面的三合院，平常在市場擺攤維生，獨自照顧高齡老母親。她說，母親本來就行動不便，今年過年又剛好摔倒，左手斷掉後行動更加不便，平常都只能依靠輪椅行走，這次淹水根本跑不了，她趕快衝回去把母親救出來。

「全部都淹水了！水從四面八方湧入，門前瞬間變成一片汪洋！」林婦女兒說，清晨雨下得又快又急，伴隨陣陣閃電，整條馬路都淹水，大量泥水湧入屋內，她只能推著輪椅，涉水穿過馬路，把母親接到對面地勢稍高但也淹水的三合院，擦乾身體等待水退收拾善後。

「我們要很感恩，起碼還有得住！」林婦女兒哽咽鼻酸的說，沒辦法啊，這邊都是60幾年的房子，每次大雨都會淹水，心真的很累，這次颱風災害這麼嚴重，又淹水成這樣，屋頂漏水都要排隊沒辦法處理，真的會累死，對這些受災戶真的是雪上加霜。