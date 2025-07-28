高雄強降雨市府動員清疏 抽水設備完成檢測待命
隨著西南風增強，高雄市今天進入強降雨高風險期。市府環保局27、28日動員757人次進行市區主要道路側溝與洩水孔清疏。另外，岡山區石螺潭抽水站抽水設備也已完成檢測待命。
高雄市長陳其邁今天上午前往橋頭與岡山地區，視察芋寮滯洪池及石螺潭抽水站等防汛設施整備情形。
陳其邁首站到橋頭區芋寮滯洪池視察第3期及第4期工程規劃設計進度。水利局會後透過新聞稿說明，該案由經濟部水利署第六河川分署委託市府代辦，總經費約新台幣2.3億元，是中央與地方合作的重要治水計畫。
水利局表示，新建工程預計新增滯洪容量達45萬噸，占地約20公頃，目前規劃設計已進入最後階段，預計今年9月發包、民國116年7月完工。完工後可有效削減典寶溪洪峰流量，兼顧排水效能與環境景觀。
此外，環保局27、28日共動員757人次，及各式車輛98車次，針對市區主要道路進行側溝與洩水孔清疏作業。累計清疏長度達50.55公里，清除洩水孔9566處、水溝蓋6884件，並清運堵塞廢棄物約134.87公噸。
環保局表示，各區清潔隊明天也將持續整備待命，全力守護市民生命財產安全。
陳其邁也前往岡山區石螺潭抽水站視察抽水設施運作情形。水利局指出，目前全站抽水設備均已完成檢測並維持待命，面對突發強降雨可即時啟動。
市府也提醒市民，鋒面與西南風影響仍在，平地與山區皆有突發強降雨可能性。呼籲市民持續關注中央氣象署與市府發布的最新氣象與防災資訊，避免前往山區與河川邊等高風險區域，落實自主防災。
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