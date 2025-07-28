嘉義豪雨成立二級災變中心 消防已助12起脫困撤離

受低壓帶與西南風影響，嘉義縣今天清晨起降豪大雨，部分地區出現積淹水災情，縣府緊急成立二級災害應變中心進行部署；消防局上午已處理12起民眾脫困與撤離案件。

嘉義縣政府秘書長羅木興，在應變中心指示各局處掌握即時狀況，確保人員與交通安全，持續監控河川水位、道路封閉及封橋情形，及時更新資訊，避免民眾進入危險區域，也請警察單位協助現場交通管制。

縣府表示，針對災民安置，朴子市已開設大型收容所，太保、六腳與鹿草地區隨時可啟動收容，縣府將持續與各鄉鎮市公所研議是否進行預警性撤離。

消防局統計，截至目前已處理12起民眾脫困與撤離案件，主要集中在朴子、六腳、新港與水上地區；上午據報，太保市嘉64線高鐵大道往新埤方向有民眾因積水受困，派遣各式消防車輛及救生艇前往救援。

消防人員到場使用救生艇將1名受困、年約50歲男性民眾救出，脫困民眾表示無大礙，無須就醫。

在道路部分，截至28日中午，縣內仍有51處路段因積水暫時封閉，將依照實際情況陸續新增或解除封閉。

另外，位於嘉義科學園區興建中的台積電先進封裝廠工地也傳出淹水災情，從工區大門進入園區道路淹水，許多員工涉水通行。

對此，台積電表示，嘉義交付承包商施工區今天停工，現場由相關作業組員待命，並完成相關防災檢查程序部署，部分工區外部公共道路積水，正進行抽水與復原工作，工區一切無礙。