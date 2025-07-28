竹節草復活彰化雨陣雨 溪湖果菜市場周一到貨量創新低

彰化縣昨晚雷陣雨，今上午雨勢收斂到雨停，溪湖鎮果菜市場到貨量創今年新低，僅約17噸，每公斤交易均價27.4元，農民期盼今起不要再下雨以利農田土壤逐漸乾燥並保持陰天，這樣才不會發生農損。

丹娜絲颱風豪雨過後，彰化縣農民等土壤稍乾燥，雇工犁田和栽種菜苗，有的土壤還潮濕不適合種植，仍處於復耕空窗期，目前田間可採收蔬菜不多，昨晚到今晨下雨及北農周一休市，讓溪湖鎮果菜市場到貨量跌破20噸，蔬果水廠雖整體賣相不佳，但量少撐住交易價格，每公斤均價跟上周平日差不多。

今蔬果交易價格名列百元俱樂部的是小黃瓜和青蔥，最高價都每公斤100元，每公斤均價小黃瓜83.3元，青蔥86.7元，家庭主婦常買的小白菜、青江菜每公斤交易均價逾42元，空心菜38元，若以「公斤買，台斤賣」來看，攤販零售行情蔬菜每把250公克40元，B級小黃瓜每台斤60元至80元，青蔥每台斤70至80元。

菜農施有銘說，如果彰化縣從雨停後不再下雨，保持5到7天陰天，農田潮濕度遞減，菜苗根系不因土壤含水量高而腐爛，復耕蔬菜即可減少損傷，萬一時不時下陣雨，農田高水位不退，土壤潮濕就傷害菜苗根系，不利復耕蔬菜生長將影響後續供貨。

施有銘也說，經常下雨就須經常施藥，預防病菌滋生造成根葉腐爛，間歇陣雨洗下藥劑，會縮短田間蔬菜採收期，現在台灣食安意識升高，上市拍賣的蔬菜若被質譜快篩驗出農藥殘留超標，將被全數銷毀並記點扣分，農民不願冒這個風險，以供應全安蔬菜為目標做好管理。

他認為，消費者在超市、量販店購買的蔬菜都經檢驗，農藥超標可能性很低，若零售市場未經產銷管理的蔬菜就不一定，消費者要多洗幾次比較安全。