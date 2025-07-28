台南後壁淹水深及大腿近腰 芳榮米廠放6塊擋水板

低壓帶及西南風影響，台南後壁區從凌晨零時至下午1時，累計降下超過400毫米，多處道路淹成小河，也淹進民宅，後壁長短李地區淹水嚴重，該處知名的芳榮米廠業者說，下雨情況比去年凱米還嚴重，淹約70、80公分。

後壁區後壁區長李至彬說，後壁有6個里淹水較嚴重，水位滿高，目前撤離8人到活動中心，並協調2輛軍卡、民間支援人力，分3條路線送便當，預計送出600個，協助中午用餐。

後壁區多處路面水都淹到小腿，最嚴重時更深及大腿到靠近腰部，居民只能涉水前行，後壁區長短李地區的民宅，屋內水深到腳踝，居民趕緊將東西堆置桌椅上；居民說，早上醒來發現雨水一直下，大約8、9時就開始淹水，10時許水就滲進來，到下午1時許還沒拿到便當，且好不容易熬過上個颱風，「真的是會覺得，這日子怎麼過，好無奈！」

位於後壁區的芳榮米廠業者指出，這次下雨所淹的高度超過凱米颱風，屋內房間也有進水，好險這次是白天大雨，來得及放擋水板，放了6塊擋水板，1塊15公分，換算大約淹70、80公分，現在只能想辦法把屋內的水抽出去。