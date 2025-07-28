風災掀屋頂搶搭帆布還未緩息 災民嘆：屋漏又逢連夜雨
嘉義縣因受低壓豪大雨影響，瞬間時雨量累積超過300毫米，造成多處村落積水成災，而經歷丹娜絲颱風吹翻屋頂災戶，還來不及修繕回復元氣，又遇強降雨，雖然有搭帆布應急，屋外下大雨屋內下小雨，出動大小臉盆裝水，感嘆屋漏又逢連夜雨，祈求雨勢趕快過去，早些回復正常生活。
嘉義縣水上救生協會配合嘉義縣社會局、義消等團隊，協助低收災戶覆蓋帆布，包括布袋、朴子、六腳、水上、新港、民雄、竹崎、梅山等山海區鄉鎮市，10天來訪視逾62案，協助搭帆布處理29案。
由於今天豪大雨侵襲嘉義，水上救生協會理事長呂文正上午到布袋、朴子等地災民住處查看他們協助搭建帆布的狀況，擔心是否得起豪大雨考驗。幸好帆布都能協助災民，部分災民房屋已進行修繕，不過有些房屋老舊、帆布無法完全遮蔽，仍有災戶拿著臉盆接漏水。
災民拿著畚箕將屋內積水一趟一趟倒出家門，看到呂文正一臉感激，無奈表示雖然帆布抵住大部分雨水，裡面還是下著小雨。
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