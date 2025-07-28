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豪雨來襲！高雄六龜發布土石流黃色警戒 緊急撤離38人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
中央氣象署持續針對高雄發布豪雨特報，市長陳其邁今早前往橋頭區視察各地防災整備情形。圖／取自陳其邁臉書
中央氣象署持續針對高雄發布豪雨特報，市長陳其邁今早前往橋頭區視察各地防災整備情形。圖／取自陳其邁臉書

低壓帶及西南風影響，中央氣象署持續針對高雄市發布豪雨特報，高雄水情中心今早擴大為三級警戒，水保署已針對六龜區文武里發布土石流黃色警戒、桃源區寶山里大規模崩塌黃色警戒，高市府撤離六龜保全對象38人。

氣象署持續發布豪雨特報，高雄水情中心今早9時已擴大三級警戒。市長陳其邁與市政團隊前往橋頭區芋寮滯洪池、芋寮路、石螺潭抽水站及寶米路等地視察。

陳其邁表示，根據氣象預報顯示，今天（28日）晚間至30日水氣量和風力更加顯著，氣象署提醒，低壓帶及西南風持續影響，未來一週中南部易雨，須加強防汛作業、注意自身安全

此外，農業部水保署今天12時30分發布0728豪雨警戒預報單第1報，高雄市六龜區文武里發布土石流黃色警戒，以及桃源區寶山里大規模崩塌黃色警戒。

陳其邁說，市府已請六龜區公所立即執行土石流黃色警戒保全戶人員撤離作業，並請駐地警消人員以及國軍人力等協助區公所，預計下午2時30分前撤離保全對象38人。

高雄市長陳其邁今早前往橋頭區芋寮滯洪池、芋寮路、石螺潭抽水站、寶米路溝渠等地視察。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今早前往橋頭區芋寮滯洪池、芋寮路、石螺潭抽水站、寶米路溝渠等地視察。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今早前往橋頭區芋寮滯洪池、芋寮路、石螺潭抽水站及寶米路等地視察。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今早前往橋頭區芋寮滯洪池、芋寮路、石螺潭抽水站及寶米路等地視察。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今早前往橋頭區芋寮滯洪池、芋寮路、石螺潭抽水站及寶米路等地視察。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今早前往橋頭區芋寮滯洪池、芋寮路、石螺潭抽水站及寶米路等地視察。圖／取自陳其邁臉書

六龜 豪雨 土石流 氣象署

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