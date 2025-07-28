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屋頂被丹娜絲摧毀…台南北門居民緊急請鐵工修繕 今大雨屋內仍滲水

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供
北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，台南市後壁區、白河區、東山區、北門區等地下起大雨，老家在北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子無奈指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。

徐姓男子表示，本月7日丹娜絲過後，屋裡屋外一片狼藉，屋頂被強風吹壞，下雨屋內就嚴重積水，屋損嚴重；雖然緊急請鐵工來修繕，但昨夜下起大雨，雨水又從縫隙滲入，不知道是修繕部分有問題、還是雨真的太大了，詢問鐵工，對方稱是雨太大，與修繕無關。

徐指出，至於鋪帆布的部分更是一塌糊塗，雨水不斷流入，這幾日整理完的屋內區域，今天都濕掉了；現在家中瀰漫很重的霉味，家人只能到親戚家借住，這樣的日子，不知道要持續多久。

他提醒有修繕屋頂需求的市民要注意，溪北地區風災後屋頂缺損嚴重，導致各地都缺工，他們找非在地的廠商修繕比較緊急的部分；但修繕過程，常有跟當初協定的部分有差距，讓他們重建家園的心情又受到影響，感到十分困擾。然後朋友家園也還找不到師傅，缺工問題很大。

台南市白河區甘宅里的鄭姓男子指出，甘宅里今天大雨傾盆，有部分居民因風災損壞的屋頂至今未修復，屋漏偏逢連夜雨；屋頂鋪帆布只能暫時性的擋住小雨，對於這種強降雨，雨勢太大，還是不斷滲水進入家裡。許多居民近日才剛打掃好，今天再次淹水，真的很無奈。

針對有業者在風災過後趁機抬高報價、使修復成本遠高於合理市場行情，嚴重損害消費者權益，台南市政府日前已指示法制處強力介入，已主動發函至建築、營造、不動產開發、室內裝修與土木包工等產業公會，要求不得聯合漲價或哄抬價格，如涉及違法，將移由主管機關查辦，絕不寬貸。

北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供
北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供
北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供
北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供
屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨淹水，部分居民包括90歲的長者，早上4時30分已經撤退到村落的鄭成功廟避難。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供
屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨淹水，部分居民包括90歲的長者，早上4時30分已經撤退到村落的鄭成功廟避難。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供
屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨淹水，部分居民包括90歲的長者，早上4時30分已經撤退到村落的鄭成功廟避難。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供
屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨淹水，部分居民包括90歲的長者，早上4時30分已經撤退到村落的鄭成功廟避難。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供
北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供
北門區仁里里、屋頂被丹娜絲颱風摧毀的徐姓男子指出，雖請鐵工緊急修繕，但從昨夜開始，雨還是滲入家中。圖為之前被丹娜絲摧毀的屋內照片／徐姓男子授權提供

台南 災損 大雷雨 丹娜絲颱風

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