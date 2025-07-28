豪雨灌丹娜絲受損民宅 壞掉家具再濕 民怨：天公伯沒要讓人生活

低壓帶及西南風影響，嘉義縣、台南清晨起大雨不斷，先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今雨勢最大之一的後壁區，仍有許多屋頂還未修、甚至沒蓋帆布，屋內濕透也積水，居民相當無奈說「天公伯根本沒有要讓人生活」。

後壁區的後廍社區，許多平房的屋頂還是「透天」情況；1處平房的屋頂先前全被掀翻，屋內還有木材碎片，今上午下雨，雨水浸濕木料，即便屋外沒淹水，屋內也微積水；後廍居民說，很多房子都是居民的古厝，暫時沒有人居住，不過屋主返家還是需要重新整理。

另名後壁後廍的丹娜絲受災戶表示，家中屋頂都還請不到工人修理，現在又下大雨積淹水，而每次颱風豪雨一來，社區就是進不去也出不來，「但這次家具早就壞了，也沒什麼可以再壞了」，上一個颱風剛走，沒想到現在又做水災，天公伯根本沒有要讓人生活