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豪雨灌丹娜絲受損民宅 壞掉家具再濕 民怨：天公伯沒要讓人生活

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區許多屋頂來不及修的民宅，雨直接灌入。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區許多屋頂來不及修的民宅，雨直接灌入。記者萬于甄／攝影

低壓帶及西南風影響，嘉義縣、台南清晨起大雨不斷，先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今雨勢最大之一的後壁區，仍有許多屋頂還未修、甚至沒蓋帆布，屋內濕透也積水，居民相當無奈說「天公伯根本沒有要讓人生活」。

後壁區的後廍社區，許多平房的屋頂還是「透天」情況；1處平房的屋頂先前全被掀翻，屋內還有木材碎片，今上午下雨，雨水浸濕木料，即便屋外沒淹水，屋內也微積水；後廍居民說，很多房子都是居民的古厝，暫時沒有人居住，不過屋主返家還是需要重新整理。

另名後壁後廍的丹娜絲受災戶表示，家中屋頂都還請不到工人修理，現在又下大雨積淹水，而每次颱風豪雨一來，社區就是進不去也出不來，「但這次家具早就壞了，也沒什麼可以再壞了」，上一個颱風剛走，沒想到現在又做水災，天公伯根本沒有要讓人生活

後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀開，兩側廂房屋頂也有破損，很難叫工維修，屋主先補強廂房，暫時住在內，不過今仍不敵大雨，一直滲水，牆面木片濕透變色，家裡地面也一片濕，婦人說，只好擺桶子接水。

先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區許多屋頂來不及修的民宅，雨直接灌入。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區許多屋頂來不及修的民宅，雨直接灌入。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區許多屋頂來不及修的民宅，雨直接灌入。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區許多屋頂來不及修的民宅，雨直接灌入。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影
先前丹娜絲颱風重創導致南嘉上千戶民宅的屋頂被掀，台南今又大雨，後壁區新嘉里的1處三合院，中間廳堂屋頂被掀，居民勉強住兩側廂房，依然滲水。記者萬于甄／攝影

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