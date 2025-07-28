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雨炸嘉縣台積電也淹水7村落積水逾50公分 縣府被罵翻翁章梁回應了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁到六腳鄉勘看淹水災情時表示，整夜都在關注豪雨狀況，得知有幾個鄉鎮特別嚴重因此上午宣布停班課，造成大家不便，請大家體諒。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁到六腳鄉勘看淹水災情時表示，整夜都在關注豪雨狀況，得知有幾個鄉鎮特別嚴重因此上午宣布停班課，造成大家不便，請大家體諒。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣因受低壓豪大雨影響，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。當中7村落淹水逾50公分，朴子市竹村里鴨母寮甚至淹水已逾100公分；另位於太保、六腳交界的台積電也傳淹水。

縣長翁章梁到六腳鄉勘災時表示，未來與中央討論如何加強淹水區抗水韌性。對於上午才宣布停班課，翁章梁說，整夜都在關注豪雨狀況，得知有幾個鄉鎮特別嚴重因此上午宣布停班課，造成大家不便，請大家體諒。

受到低壓帶及西南風影響，氣象署針對大豪雨地區發布警示，嘉義縣凌晨起大雨狂炸，短短幾小時累積超過300毫米雨量，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。

上午11時統計，列入一級警戒區的有六腳鄉古林村（57公分）、六斗村（72公分）、港美（76公分）、豐美（57公分）、新港埤子村（60公分）、朴子市福安里（54公分）及竹村里鴨母寮（106公分）等7村落。

而位於太保市、六腳鄉交界的台積電也傳出淹水畫面。

雨炸嘉義縣多處村落傳積淹水，台積電也傳積水。圖／翻攝畫面
雨炸嘉義縣多處村落傳積淹水，台積電也傳積水。圖／翻攝畫面

淹水 朴子 嘉義 豪雨 翁章梁

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