嘉南地區再度淹水 政院：提供最即時的必要支援

受到低氣壓豪大雨影響，已有縣市出現淹水狀況，28日嘉義縣政府也宣布停班停課，行政院發言人李慧芝表示，由於前階段丹娜絲颱風災後復原工作，包括民宅以及通訊基礎設施等修復工程尚在進行中，行政院卓榮泰院長上午已請秘書長龔明鑫及顧問李孟諺瞭解嘉南等地目前災情及整備狀況，並請政委陳金德代表行政院帶領相關部會盡速前往南部地區視察，若地方政府有相關需求，政院也會提供最即時的必要支援。

此外，交通部中央氣象署上午已針雲林、嘉義、台南地區發布發布大豪雨特報，並針對高雄、屏東、台發布大雷雨警訊；水利署也已針對雲林、嘉義、台南發布一級淹水警戒，請民眾慎防低窪處淹水。其中在雨勢最大的後壁區在早上10時累積雨量超過350毫米，出現局部積淹水情況。