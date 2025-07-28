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往返小琉球航班29日起陸續停航 部分旅客急改行程

中央社／ 屏東縣28日電

低壓帶及西南風影響，往返小琉球間航段有風浪，航運業者今天宣布，29日航班中午過後不行駛、30日全天停航；東港碼頭今天仍有旅客，有些急改行程，3天遊程旅客則暫不受影響。

依氣象署東港小琉球間航段預報，29日中午過後浪高1.9公尺、風力達5級，30日則浪高達2公尺、風力5級，為安全考量而宣布停航。東港鎮從今天上午就出現陣陣雨勢，碼頭浪也打上岸。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處，受到低壓帶及西南風影響有風浪，今天陸續宣布，29日調整航班中午過後不航行、30日全天停駛，31日視海況另行公告是否恢復航行；大福航運則是29及30日全天停駛、琉興航運則因定期維修，暫停航行。

由於今天航班正常行駛，東港碼頭仍出現旅客。洪姓民眾說，原本預計今天前往小琉球2天1夜行程，沒想到抵達碼頭得知明天中午過後停船消息，就怕有浪，為了不讓孩子搭上「海盜船」，聯繫民宿業者同意延期入住，可能改前往屏東市區逛逛。

賴姓民眾帶著一家5口從嘉義要到小琉球玩，他說，預計3天2夜，暫時不受到停航影響，今天仍會前往，剛好小朋友結束暑假輔導課程，在小琉球多待幾天體驗當地生活，也是不錯。

碼頭 東港 小琉球

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