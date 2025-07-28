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豪大雨炸裂 嘉縣大排水溝快滿出來
嘉義縣政府宣布因受低壓豪大雨影響，緊急宣布停止上班、上課，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。東西向中和交道一度警性封閉。太保市一處大排水溝水位已經滿出，立委蔡易餘也到現場勘查，提醒民眾不要靠近。
受到低壓帶及西南風影響，氣象署針對大豪雨地區發布警示，包含嘉義縣、嘉義市都在範圍內。然而嘉義縣凌晨起大雨狂炸，短短幾小時累積超過300毫米雨量，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。
縣府今早緊急宣布全縣停班停課，目前各地紛紛傳出積淹水，部分道路水深及膝，因此暫時拉起封鎖線封閉。嘉義縣水上鄉台82線、嘉175線交流道積淹水，現場水深及膝，一度預警性封閉，上午8時40分涵洞積水消退，車輛才恢復通行；民雄後火車站旁道路今早也傳出淹水，村長緊急通報警方並封閉管制；朴子市168線與小糠榔五路口（往西）車道也有積水，拉封鎖線管制車輛通行。嘉44線與嘉45線路口（大同技術學院旁）南向往祥和交流道，道路積水已封閉車道。
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