豪大雨炸裂 嘉縣大排水溝快滿出來

嘉義縣政府宣布因受低壓豪大雨影響，緊急宣布停止上班、上課，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。東西向中和交道一度警性封閉。太保市一處大排水溝水位已經滿出，立委蔡易餘也到現場勘查，提醒民眾不要靠近。

受到低壓帶及西南風影響，氣象署針對大豪雨地區發布警示，包含嘉義縣、嘉義市都在範圍內。然而嘉義縣凌晨起大雨狂炸，短短幾小時累積超過300毫米雨量，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。