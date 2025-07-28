屋漏偏逢連夜雨 台南白河甘宅里風災過後迄今沒網路、沒電視又遇大雨

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出紅外線雲圖，指出「一定會有人需要幫忙的」；家住台南市白河區甘宅里的鄭姓男子指出，目前甘宅里大雨傾盆，已經快淹到甘宅橋上了。

鄭姓男子表示，丹娜斯颱風來襲重創甘宅里，當時當地像被炸彈炸過一樣滿目瘡痍、損失慘重，生活就像被按下「強制關機」；雖然電力已經恢復，但直到今天中華電信的市話、有線網路WIFI、MOD，還是完全斷線，就像被遺忘在時代之外，只剩行動電話有訊號。

鄭指出，前天他去隔壁村找朋友，結果情況一模一樣，甚至更慘，雖然還有行動電話訊號，但在屋裡完全無法通話，得把手機拿到屋外、像是在「拜天公」才有可能接得通；他多次致電中華電信客服申訴，卻只得到一句「正在維修中」、「會通知人員盡快處理」。

他說，客服人員在本月20日告知「因風災過後障礙多，後續會有工程師協助聯絡處理，實際時間需依工程單位聯絡為主」，他都有留下紀錄；然而颱風過後到今天，還是沒網路、沒電話、沒電視，這樣的災後應變效率令人失望，希望中華電信能夠盡快給一個交代。

鄭也表示，甘宅里居民多是年長者，丹娜絲吹掀毀損許多房屋屋頂，目前只能蓋上帆布應急，但屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨，積水暴漲，已經快淹到甘宅橋上；部分居民包括90歲的長者，早上4時30分已經撤退到村落的鄭成功廟避難，希望頭前溪的水不要淹上來。

鄭明典今天上午8時許也分享紅外線雲圖，可以看到雲林、嘉義、台南上空均有「紫色」雲團籠罩，他指出「短延時強降雨！不論下在哪裡都會有排水不及的情況！」

除了台南市善白河區在紫色雲團籠罩外，嘉義縣太保市後潭里也同樣被籠罩，網友_huanglin.25在社群媒體threads上發文指出「嘉義後潭大淹水啦 嘉義最近真的多災多難」，並PO出汽車已經被淹在水中的照片，網友紛紛留言「誇張」、「注意安全第一」。 甘宅里居民多是年長者，丹娜絲吹掀毀損許多房屋屋頂，目前只能蓋上帆布應急。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供 屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨，積水暴漲，已經快淹到甘宅橋上。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供 屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨，積水暴漲，已經快淹到甘宅橋上。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供 _huanglin.25在社群媒體threads上發文指出「嘉義後潭大淹水啦 嘉義最近真的多災多難」，並PO出汽車已經被淹在水中的照片。社群媒體threads網友_huanglin.25授權提供 屋漏偏逢連夜雨，甘宅里因下起大雨，積水暴漲，部分居民包括90歲的長者，早上4時30分已經撤退到村落的鄭成功廟避難。圖／甘宅里鄭姓男子授權提供