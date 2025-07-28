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台南後壁「水淹到大腿」 居民喊來不及搬沙包 消防員救出8旬婦

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度。記者萬于甄／攝影

低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，中央氣象署8時47分再針對嘉義縣、台南市發布大雷雨警報，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿，有人喊「來不及搬沙包」，便當店的冰箱更是整台浮起來，業者用尼龍繩固定。

後壁區菁寮里時常淹水，今上午大約6時許就開始積水，後來雨勢愈大都沒有停，記者前往菁寮里，里內馬路淹水深度已經達到大腿處，水面漂浮大量垃圾、樹枝等；市議員王宣貿也涉水勘查，有名機車騎士將車停在路邊，上前反映說要搬沙包，結果門鎖著，來不及搬。

另1名男里民抱怨，反映想要搬運沙包阻擋水勢，但遲遲等不到人開門，最後聯繫區公所等了1個多小時才來開門，等了許久仍沒辦法搬，「現在都沒辦法（指來不及擋水）了」。

菁寮里1間便當店，水也淹進店內，完全來不及阻擋，業者直言「已經習慣了，1年平均淹2次」，6點時開始小積水，7時許高度到腳踝，8時許一發不可收拾。

業者指出，都很有淹水經驗，所以店內東西都盡量墊高、下面沒擺東西，牆壁也有之前淹水痕跡；店內冷凍櫃內塞滿肉品，她直言，平時都推不動，但淹水就會浮起來，卡在廚房門口，所以就買尼龍繩綁緊冷凍櫃，只要一淹水時，就推到廚房門口綁住卡著，「就不會流走了」。

淹水進民宅也傳出獨居長輩受困，南市消防局派員到後壁菁寮地區，協助將1名83歲婦人先到後壁區公所安置。

低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度，雜物漂在路中。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度，雜物漂在路中。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度，雜物漂在路中。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度，雜物漂在路中。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，便當店店內淹水，業者用尼龍繩綁住冷凍櫃。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，便當店店內淹水，業者用尼龍繩綁住冷凍櫃。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，已經水淹到居民的大腿深度。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，便當店店內淹水。記者萬于甄／攝影
低壓帶及西南風影響，南部清晨起大雨不斷，台南後壁區菁寮里9時許，便當店店內淹水。記者萬于甄／攝影

淹水 廚房 台南 大雷雨

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