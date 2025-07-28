豪大雨嘉縣緊急宣布停班課 縣長翁章梁臉書被罵爆

嘉義縣政府宣布因受低壓豪大雨影響，緊急宣布停止上班、上課，但是許多民眾已出門，紛紛到縣長翁章梁臉書抱怨，「太晚了，人家都冒雨出去上班了」、「住嘉義市的都冒險開來公司了，現在才公布，你會不會太誇張」。

受到低壓帶及西南風影響，氣象署針對大豪雨地區發布警示，包含嘉義縣、嘉義市都在範圍內。然而嘉義縣凌晨起大雨狂炸，短短幾小時累積超過300毫米雨量，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處傳積淹水。

嘉義縣水上鄉台82線、嘉175線交流道積淹水，現場水深及膝，警方到場後立即預警性封閉台82線忠和交流道東西向、嘉175線南北向道路；民雄後火車站旁道路今早也傳出淹水，村長緊急通報警方並封閉管制；朴子市168線與小糠榔五路口（往西）車道也有積水，朴子分局大鄉聯合所到場拉設封鎖線管制車輛通行。

太保市累積雨量驚人，後潭平安宮出現淹水，水位淹沒汽車輪胎，市長鄭淑分表示，由於時雨量太大，導致該處上下游及周邊農地大量湧入春珠排水系統。該照片白車前處剛好有一水潭也因水勢無法洩出造成。目前雨勢減緩，陸續水淹狀況也減少。