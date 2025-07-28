台中豪雨狂襲 大甲一度停電、大安多處積淹水

台中市今天凌晨開始降雨，大雨狂下恰逢海水滿潮，大安臨海地區多處出現積淹水，有民眾哀嚎水從浴室湧出來；大甲區則一度發生停電，清晨7時許已復電。

受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署持續發布豪雨特報，包括台中市、雲林縣、嘉義縣市、台南市皆屬大豪雨地區。今天凌晨台中開始降雨，造成大甲、大安、清水地區多處出現積水、淹水。

有民眾在網路上表示，溫寮溪目前水比路面高，偏偏今天剛滿潮開始準備退潮而已，根本來不及排水，家裡已經淹水。大甲地區凌晨2時多傳出停電，直到清晨7時許才復電。

民進黨籍台中市議員施志昌也接獲災情通報，他表示，大安臨海地區積淹水嚴重。大安區中庄里長莊明堯凌晨也在里民群組、臉書發文提醒，中庄里南海路附近，因海水滿潮造成淹水。民眾哀嚎，因為水排出不去，竟然從家中浴室湧出來。

莊明堯告訴中央社記者，大排水溝因海水滿潮，水排不出去，都已溢流到路面，許多稻田也因積淹水嚴重，水漫到路面外，現在正值收割期，稻草也都隨水飄出，佔據路面。不過清晨雨停後，現在積淹水開始消退。