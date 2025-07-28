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嘉義縣大豪雨 太保等地達一級淹水示警區

中央社／ 嘉義縣28日電

低壓帶及西南風影響，嘉義縣今天有局部豪雨或大豪雨。嘉義縣政府表示，達一級淹水示警區域有太保市、朴子市、新港鄉等地，已預警性封閉台82線中和交流道東西向道路。

交通部中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天嘉義市、嘉義縣等地區有局部豪雨或大豪雨。嘉義縣太保在凌晨的時雨量曾達118毫米，新港鄉、民雄鄉、水上鄉時雨量也達90毫米以上。

嘉義縣朴子蔡姓住戶表示，住在朴子靠近嘉義長庚醫院附近的社區，幾乎整夜都在打雷下雨，早上起床看到車庫竟然淹水，令人傻眼，住在這個社區多年，還是第一次遇到這種情況。

嘉義縣政府發布訊息，水上鄉台82線、嘉175線交流道積淹水，警方至現場發現水深及膝，已預警性封閉台82線中和交流道東西向、嘉175線南北向道路。一級淹水示警區域，包括太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉。

縣府表示，朴子市台82線13.1公里旁便道車道積水，朴子分局大鄉聯合所到場發現水深危及通行安全，實施預警性封閉管制。

嘉義 朴子 豪雨

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