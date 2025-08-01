卓揆喊調整人事回應民意 在野要他下台

首波大罷免全數不通過，要求內閣改組的聲浪不斷。行政院長卓榮泰指出，投票結果顯示民眾期待維持現有政治機制與生態，他指示政府須針對國家財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通的方式以及人事等，都必須要做更多明顯具體且有效回應民意的調整。

民眾黨團總召黃國昌則直言，「最該具體調整的人事，就是行政院院長卓榮泰，請卓榮泰自己請辭下台」。國民黨立委吳宗憲則點名，其中最該換的是經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳。郭智輝沒有把事情做好又傲慢，面對質詢連基本數據都不清楚；劉世芳則是每天搞大罷免，國事都不管；當然最該下台的還是卓榮泰。

綠營內部多半認為內閣應小幅改組，並確保接任者能在短時間上手，尤其在關稅出爐的關鍵時刻，閣揆不應該換人；不過也有綠委點名，郭智輝上任後爭議不斷；教育部長鄭英耀處理台師大女足抽血案不力、衛福部長邱泰源從年初急診壅塞爭議，未及時妥善處理，還被爆料「作秀」等，都該下台換上更適合人選。

行政院發言人李慧芝昨主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，廿六日的罷免投票是在中華民國憲法體制底下，完成的一項重大民主工程，很多公民團體展現對國家時事的關心，以及期待改變現狀的決心與力量，是一場前所未有且非常成功的公民運動。

卓榮泰提到，投票結果能看出民眾期待的是維持現有政治機制與生態，也對政府若干政策有不同立場的思考，展現另一種民眾的力量。他指出，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構、各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事部分，必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整。

卓榮泰也指出，行政團隊目前最重要的工作，一，中南部大雨之後災區的家園回復工程；二，對美關稅談判正進行到關鍵時刻；三，未來政治議題、朝野互動方式，要有效取得高度共識。

此外，民眾黨立法院黨團提出譴責卓榮泰、民進黨團總召柯建銘以及國安局長吳釗燮下台等四案，黃國昌昨為此主持朝野協商，藍白均表示同意，但民進黨團書記長陳培瑜出席表達不同意意見，朝野協商破局，最後黃國昌裁示，四案協商期已經屆滿，交由院會處理。據了解，藍白今將在院會闖關通過。