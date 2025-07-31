快訊

沈玉琳住院…外界瘋猜病情 潘若迪赴醫院探望揭「最新狀況」

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

罷免大敗後國台辦狂酸 梁文傑回擊：沒民主經驗卻說三道四

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對於大陸國台辦評論大罷免失敗，陸委會副主委兼發言人梁文傑認為，這就像是自己連車都不敢開，卻對別人開車指指點點。記者陳政錄／攝影
對於大陸國台辦評論大罷免失敗，陸委會副主委兼發言人梁文傑認為，這就像是自己連車都不敢開，卻對別人開車指指點點。記者陳政錄／攝影

上周末的大罷免大失敗後，大陸國台辦昨解讀稱，這證明「抗中謀獨」違背台灣主流民意，認為民進黨「被廣大台灣同胞所唾棄」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天回應形容，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度錯誤解讀，這就像是自己連車都不敢開，卻對別人開車指指點點。

梁文傑今天主持陸委會例行記者會，他說，關於罷免「我記得我講過兩次」，罷免結果其實是取決於每一個選區的結構，和立委的個人表現，是各個選區選民自己的決定。

梁文傑認為，投完票後，不管是正方、反方，大家都尊重這個投票的結果，「沒有人有意見」，這就是民主。

因此，梁文傑反擊說，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度「說三道四錯誤解讀」，我們認為這就像說，「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，你就要指指點點」，這是兩岸之間制度的差異。他強調，我們在行使民主權利，不需要對方來說三道四。

對於7月26日的大罷免結果出爐後，總統賴清德在昨日臉書發文感謝「公民的力量」，並稱罷免「更加確立了反共護台的國家方向」，大陸國台辦發言人陳斌華昨天抨擊稱，賴清德的說辭完全是自欺欺人。

陳斌華還說，民進黨慘敗是台灣民眾對大罷免投下反對票，並證明「抗中謀獨」違背台灣主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

編輯推薦

北京 大罷免 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

盼「賀電事件」別重演 陸委會：望成都世運會順利舉行

關稅、風災夾擊 國民黨：賴清德聽不到災民吼「別瘋罷免」

梁文傑稱「當年黃國昌是現在沈伯洋」黃國昌：岳父從未在中國做生意

投票在即…陸委會梁文傑主動提對岸關注大罷免：中共別企圖影響台灣

相關新聞

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

大罷免大失敗，反共護台志工聯盟召集人曹興誠在臉書細數大罷免浪潮中，民進黨錯失了什麼機會。曹興誠說，民進黨應該利用連署24...

罷免大敗後國台辦狂酸 梁文傑回擊：沒民主經驗卻說三道四

上周末的大罷免大失敗後，大陸國台辦昨解讀稱，這證明「抗中謀獨」違背台灣主流民意，認為民進黨「被廣大台灣同胞所唾棄」。陸委...

曹興誠曝民進黨要他推大罷免 徐巧芯酸：說公民推的醒醒

反共護台志工聯盟召集人曹興誠稍早於社群發文指出，民進黨要他推三階罷免，卻又想避嫌而不敢積極投入。國民黨立委徐巧芯表示，大...

關稅、風災夾擊 國民黨：賴清德聽不到災民吼「別瘋罷免」

美國對等關稅將上路，另外南台灣風災後亟待復原。國民黨今日表示，災情、關稅才是台灣要面對的路，災民說「不要瘋大罷免」，只有...

上班時間發臉書聲援大罷免 黃國昌痛批勞動部長洪申翰

民眾黨主席，立委黃國昌今日在財委會上痛批，勞動部長洪申翰先前在上班時間發臉書對國會指手畫腳來聲援大罷免，並強調政務官在上...

王世堅籲823罷免撤案遭黨內圍剿 蘇俊賓親繪「孤單的恰吉」送暖

726第一波罷免全數未過，民進黨立委王世堅昨在中常會呼籲黨主席賴清德，拜託823罷團們將罷免案撤回，結果遭立委王義川、林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。