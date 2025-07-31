罷免大敗後國台辦狂酸 梁文傑回擊：沒民主經驗卻說三道四

上周末的大罷免大失敗後，大陸國台辦昨解讀稱，這證明「抗中謀獨」違背台灣主流民意，認為民進黨「被廣大台灣同胞所唾棄」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天回應形容，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度錯誤解讀，這就像是自己連車都不敢開，卻對別人開車指指點點。

梁文傑今天主持陸委會例行記者會，他說，關於罷免「我記得我講過兩次」，罷免結果其實是取決於每一個選區的結構，和立委的個人表現，是各個選區選民自己的決定。

梁文傑認為，投完票後，不管是正方、反方，大家都尊重這個投票的結果，「沒有人有意見」，這就是民主。

因此，梁文傑反擊說，沒有民主經驗的北京當局，對台灣的民主制度「說三道四錯誤解讀」，我們認為這就像說，「你自己連開車都不敢開，然後你對別人怎麼開車，你就要指指點點」，這是兩岸之間制度的差異。他強調，我們在行使民主權利，不需要對方來說三道四。

對於7月26日的大罷免結果出爐後，總統賴清德在昨日臉書發文感謝「公民的力量」，並稱罷免「更加確立了反共護台的國家方向」，大陸國台辦發言人陳斌華昨天抨擊稱，賴清德的說辭完全是自欺欺人。

陳斌華還說，民進黨慘敗是台灣民眾對大罷免投下反對票，並證明「抗中謀獨」違背台灣主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。