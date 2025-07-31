曹興誠曝民進黨要他推大罷免 徐巧芯酸：說公民推的醒醒

反共護台志工聯盟召集人曹興誠稍早於社群發文指出，民進黨要他推三階罷免，卻又想避嫌而不敢積極投入。國民黨立委徐巧芯表示，大家真的沒有看錯，還在說「公民」要推的可以醒醒了，這群人的道士總司令已經開示了「就是民進黨」。網友也驚呼，「狗咬狗一嘴毛」、「本來就是」、「可以請民進黨付大罷免的費用嗎？」。

曹興誠稍早於社群發文表示，民進黨應該利用連署24:0的優勢，要求國民黨承諾恢復憲法法庭正常運作，及立法院的「程序正義」，可惜民進黨沒有掌握這契機，一方面請他繼續推動罷免，一方面卻又拒絕他確認四階候選人領軍三階投票的建議；民進黨公職為了避嫌，不敢積極投入罷免，大罷免難免失敗。

徐巧芯也於社群發文回應，曹興誠發文說大惡罷是「民進黨請曹興誠」推動的，大家沒有看錯，曹真的這樣講，還有在說大惡罷跟民進黨沒關係的，都是「公民」要推的，可以醒醒了，這些說沒關的人，他們的道士總司令已經開示了「就是民進黨」。

徐巧芯貼文一出，也引發眾多網友驚呼「老曹會不會氣到開始罷免民進黨立委」、「學到了狗咬狗一嘴毛的真理了」、「本來就是、從來就是、不用懷疑就是」、「一定是價錢談不攏」、「可以請民進黨支付大罷免的費用嗎？」。