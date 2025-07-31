關稅、風災夾擊 國民黨：賴清德聽不到災民吼「別瘋罷免」

美國對等關稅將上路，另外南台灣風災後亟待復原。國民黨今日表示，災情、關稅才是台灣要面對的路，災民說「不要瘋大罷免」，只有賴清德總統聽不到？

國民黨表示，7月6日，丹娜絲颱風侵襲台灣西南部，造成中南部多地嚴重淹水、房屋受損、商家損失慘重、農田全毀。至今已經24天，仍有居民持續缺水、生活困頓，災情延燒，民怨四起。可是賴清德仍堅持「面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會與公民走完最後一哩路。」好像充耳不聞災民曾經的怒吼：「民進黨不要再瘋罷免了！」

國民黨指出，人民已經在7月26日用選票表達民怨，過去賴清德說「民主的問題要用更大的民主解決」，結果民主機制已經證明大罷免的失敗，賴清德卻堅持陪罷團「走最後一哩路」，這不是輸不起，什麼是輸不起？面對這樣的災難，民進黨不斷把焦點拉回政治操作，忙著意氣用事做醜圖瘋罷免，只是讓人民更厭惡。

國民黨表示，回顧救災過程，7月29日行政院長卓榮泰前往勘災，相隔24日才宣布設立「雲嘉南前進指揮所」。當天下午，賴清德才臨時加開行程，現身中央災害應變中心。災情已經相隔24日才說要設立「前進指揮所」，完全忽視災民的訴求，不如乾脆說是「撤退指揮所」。

國民黨批，在災民急需協助的此刻，總統口中的「最後一哩路」，卻是惡罷動員。可見賴清德的眼裡只有政治，心中只有選舉，看不見台灣這場風災有多嚴重。

國民黨表示，國民黨立院黨團上周早已在立法院提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」要求，今天也邀集朝野協商，希望讓重建工作儘早啟動、資源合法到位。民進黨不僅沒有正面支持，還反酸國民黨「慢了一步」。

國民黨總結，與其自誇在第一線努力，不如真的下定決心放棄8月23日的大惡罷，真正接住災民，而不是選擇接住罷團，台灣才有機會真正團結應對危機。