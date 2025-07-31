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王世堅籲823罷免撤案遭黨內圍剿 蘇俊賓親繪「孤單的恰吉」送暖
726第一波罷免全數未過，民進黨立委王世堅昨在中常會呼籲黨主席賴清德，拜託823罷團們將罷免案撤回，結果遭立委王義川、林楚茵等人圍剿。桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文感嘆，人民已經用選票告訴朝野，大家期待的不是無止境的零和遊戲，賴總統為何仍不願打開和解之門？他也親繪「恰吉」明信片為王世堅送暖，盼民進黨內可以多一些恰吉。
賴清德昨在民進黨中常會宣示，民進黨在第二波823公投要繼續與公民團體同行。蘇俊賓表示，賴的表態，讓他有點失望，反倒是「恰吉」的表態相較於民進黨內和主政者意見不同的前輩們，是這麼的直接、不遮掩讓他有些意外，在黨內「恰吉」顯得有點孤單。
蘇俊賓感嘆，賴總統為什麼堅持不願意打開和解之門？他的考量是什麼、有什麼顧忌？是這段時間整個政黨動員話講太絕了，支持者的仇恨已經被燃起了，太快轉彎怕翻車、兩邊不討好？還是堅持原本的訴求跟主張是對的，和在野黨沒有任何談的空間，民進黨的神聖使命就如同民進黨立院黨團總召柯建銘所言，把藍白消滅才是盡頭？
蘇俊賓直言，在野黨是不可能消滅的，就算設計再漂亮、再大的帽子也沒有用，因為在野黨是執政黨的鏡子、影子，執政的方向對的，人民非常有感，在野黨自然會萎縮，反之亦然；堅持將對立的氣氛延續到823對國家真的好嗎？對民進黨，對執政團隊真的好嗎？
蘇俊賓表示，人民已經用選票告訴朝野兩黨，大家期待的是拿出解決問題的能力，而不是無止境的零和遊戲，誰先主張坐下來談，誰先提出解決當前困境的主張，多數人民就會認同，「政黨之間該競爭的，是這個！」
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