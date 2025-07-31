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王世堅：理念和民進黨一致 被同事圍剿不以為意
賴清德總統宣示，民進黨在第二波823公投要繼續與公民團體同行，民進黨立委王世堅昨在民進黨中常會表態反對，引發多位同黨立委圍剿。王世堅今天表示，那些立委多是不分區，對黨的命令必須謹慎，一點都不以為意，大家都是好同事，他的理念和民進黨一致，也沒有退黨問題。
王世堅指出，他講的是重大國家層級議題，身為執政黨要有心胸氣度，賴總統是國家領導人，心胸氣度要高於其他從政者；當用不一樣的心胸氣度時，就不要受民間團體過度的影響。
王世堅說，佩服公民團體堅持銳利眼光，發現國會的問題後，用熱情參與方式期盼帶來改變，但要改變朝野對立有其他方式，可以合縱連橫、朝野協商或下一次選舉再來改變，非一蹴可幾，同樣的問題有不同的方向角度，他的想法是以不撕裂國家社會、能更團結的方法作為解方。
王世堅表示，雖然他有不同看法，但未來若黨有規定，還是會去執行，包括站路口、宣講等，從來沒有在罷免期間抵制不從，可以管行為舉止，但言語、靈魂是不受法律管束的。
王世堅指出，他沒有在行為舉止抵觸黨，但額外多餘的話也不會說，例如之前去榮星花園大罷免宣講，他就講自己覺得對的部分，「大罷免，大成功」就不想講。
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