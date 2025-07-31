飯糰店反惡罷遭出征 羅智強買100個飯糰支持⋯刷回五星好評

北市大安區永康商圈一家飯糰店「深深永康制作所」因支持藍委羅智強、貼出不同意罷免文宣，遭灌負評無奈停業，帶風波平息。店家昨天正式恢復營業，羅智強也買下100個飯糰支持，並表示尊重罷免權利，但不姑息霸凌，呼籲823民眾再站出來投下不同意罷免，展現民意讓賴政府知道。

羅智強分享，深深永康昨天重新開業，他決定用行動支持善良買下100個飯糰，更邀請大家一起回報溫暖，幫深深永康刷回五顆星，他表示這幾個月，在大安走訪每一條街巷，也看見一些表態支持罷免的店家，裡頭貼滿文宣、滿牆海報。

羅智強表示，他都尊重每一位公民的選擇，即便不認同「大惡罷」，依然尊重罷免的權利，並願祝福，「但同樣的尊重，為什麼對不同意罷免的人就得不到？為什麼善良商家要被逼到關門？」尊重罷免權但絕不漠視霸凌支持他的人。

羅智強說，深深永康的飯糰，不只好吃，更飽含善良的勇敢，每一口都是正能量的補給包，是屬於台灣良善力量的「營養飯糰」、「好運飯糰」。8月23日第二波反惡罷戰，要再次集結善良力量用0的鐵錘、用「不同意罷免」的鐵拳，告訴賴清德，「你要消滅在野？你想一黨專政？我們不同意。」