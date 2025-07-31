致敬王世堅勇於示警 楊蕙如：一個月後若罷免得勝 終生不評論政治

民進黨中常委、立委王世堅，昨(30)日在中常會砲轟民進黨立院黨團總召柯建銘，要求他對726大罷免選舉失敗扛起責任。王世堅語重心長表示，他多次反對大罷免，但都未被重視；首波罷免失敗後，他再度喊話賴清德總統，請罷團撤回823罷免案，別再讓社會繼續對立分裂。

該主張引來各方的聲援及力挺，除網紅Q塔力挺王世堅，「卡神」楊蕙如也在臉書針對此事發表看法。她說，在賴清德總統定調全面拚戰823、繼續大罷免路線後，要向王世堅致敬，認為他該講、該示警的話都已經表達了，而台灣社會的公民們，會在一個月後，再用選票來審判此事。

楊蕙如並說，若823的罷免選舉能夠讓罷免方得勝，表示民進黨結合罷團力量，及柯建銘、曹興誠的黑熊集團就能贏得大選，個人深表祝福！是她有眼無珠，不識忠良，以後一生不再評論政治。

但若823之後，民進黨再度慘敗、被完封，綠營才有理由徹底認錯，調整路線，全面剷除柯建銘和黑熊義和團。她認為這樣「置之死地而後生」，怎麼看，都不可能再慘，也沒什麼不好。「曾經歷過2008年和2018年兩次綠營大海嘯的人，都應該明白，要徹底低頭、認錯、面對現實，才能再一次站起來！」

不少網友則認為即便823罷免選舉再失敗，「賴清德還會繼續硬幹下去，直到2028，性格固執得很」、「所有賴清德不滿的，全部重新搞公投。」也有網友表示：「也好啦，帶著整個民進黨撞冰山，撞完沉船之後一切重來，看能不能清醒一點，一個月見真章！」還有人稱讚王世堅和楊蕙如「敢說真話，你們才是真的為了民進黨未來好的人」，對此楊蕙如也親回：「我無所謂也無所求，更無所懼。」