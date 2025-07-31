王世堅表態反續推大罷免 藍營呼籲王：號召整個民進黨停手吧

大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統表態第二波大罷免與公民並肩同行，立委王世堅反對續推，藍營表示，王世堅不要只是「發言」，而是要行動號召整個民進黨停手，如果真關心民主制度、真希望社會團結，就應立刻終結惡罷。

花蓮剛歷經國民黨立委傅崐萁罷免案，全縣投票率60.1％全國最高，其中同意票比率42.85％、不同意票比率57.15％；對照去年立委選舉全縣投票率67.72％，民進黨候選人張美慧得票率40.45％，傅崐萁得票率53.79％，傅崐萁得票率多了近4％，地方也持續關注第二波罷免案。

國民黨花蓮議會黨團發言人吳建志說，賴清德在民進黨中常會公開言論，不僅坐實這場罷免行動早已由執政黨操控，更暴露民進黨利用國家機器與政黨資源打擊異己、操弄輿論、分裂社會的真面目，「這不叫民主，這叫國家級鬥爭，這不叫公民運動，這叫假公民、真清算。」

吳建志表示，黨團呼籲王世堅不要只是「發言」，而是要號召整個民進黨停手，如果真的關心民主制度、真的希望社會團結，就應立刻終止這場假公民、真報復的惡罷。

吳建志說，要問賴總統「是全國人民的領導人，還是派系政治的策士？」呼籲民進黨立即懸崖勒馬、終止惡罷清算，台灣社會已經付出太多撕裂代價，不容再被用來消耗與犧牲。