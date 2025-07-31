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聲援王世堅撤823罷免案 挺綠網紅盼民進黨收傲氣：否則續看徐巧芯翹屁股

聯合新聞網／ 綜合報導
反對大罷免的民進黨立委王世堅，帶了一包衛生紙出席中常會，宣稱要讓民進黨立院黨團總召柯建銘「自己擦屁股」。記者杜建重／攝影
反對大罷免的民進黨立委王世堅，帶了一包衛生紙出席中常會，宣稱要讓民進黨立院黨團總召柯建銘「自己擦屁股」。記者杜建重／攝影

民進黨726首波大罷免投票以0比25宣告失敗，各方檢討聲音四起。過去曾力挺民進黨的「最辣國文老師」Q塔（Queenta），昨(30)日晚間在臉書發文聲援立委王世堅，力挺他要求罷團撤回823罷免案，認為民進黨在檢討戰敗之餘，應該先把眼睛從頭頂拿下來，認清被討厭的原因。

身為民進黨中常委的王世堅，昨日在中常會砲轟立院黨團總召柯建銘，要求他對726大罷免失敗扛起責任，王世堅表示他多次反對大罷免，但都未被重視；在首波罷免失敗後，他再度喊話賴清德總統，懇請罷團撤回823罷免案，別再讓社會繼續對立分裂。

網紅Q塔（Queenta）也在臉書發文聲援王世堅，表示首波罷免案都沒成功任何一席，拜託823「真的別浪費時間和金錢了，該撤銷了！」，她認為，於今民進黨應該問問自己，到底是怎麼從前總統蔡英文2020年破紀錄的817萬票連任成功，走到今天盡失民心。

Q塔說，當初早就預見大罷免的結果，好意出來提醒、說實話，卻遭到青鳥攻擊。讓她深覺，正是青鳥的激進、霸道，讓中間選民決定選另一邊站。她希望民進黨在選輸後認輸、反省、檢討、重新振作，因為接下來還有更多選舉，若不想將台灣交到藍、白、紅手裡，麻煩先把眼睛從頭頂上拿下來，收起傲氣，好好看看被討厭的原因，「否則就繼續看徐巧芯翹屁股，然後你們在同溫層裡高潮吧！」

網友對此則意見不一，有人認為：「妳說撤銷就撤銷喔？問過發起人的意見了嗎？問過每個連署人的意見了嗎？」認為所有罷免案都是發起人一張張連署書簽回來的，如果那些立委不該被罷免，連署就不會過，也不會有大罷免，但若賴總統能撤銷罷免，就真的是獨裁，「我們是民主國家，可以這樣做嗎？」也有人覺得：「不撤銷真的無所謂，就繼續輸到0:32而已，反正社會肅殺分裂已經一年多了，也不差這一個月」、「沒事啊！就輸到底，輸到脫褲子。」

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網紅 青鳥 王世堅 大罷免 柯建銘 中常會 徐巧芯

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