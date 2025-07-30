「大罷免大成宮」 柯建銘註冊商標

首波大罷免投票上周以失敗收場，綠營口中所喊「大罷免、大成宮（功）」未能成真，民進黨立法院黨團柯建銘遭爆以此標語進行註冊商標。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷昨天表示，此舉印證「大罷免是公民團體發起」的說法就是謊言，也顯見民進黨腦袋只有「搞亂台灣大發財」。

柯建銘受訪時回應，註冊商標是預防性措施，否則被國民黨申請去就麻煩了，「到時候帽子、小物、旗子都不能使用，還要被收錢」，因此是預防性措施，自己從來沒收過錢，都是無償提供給公民罷團，何來斂財。

國民黨立委王鴻薇批評，柯建銘一方面喊「大罷免大成功」，另一方面又想「大罷免大發財」，應向國人道歉。