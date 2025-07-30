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謝長廷：大罷免後應修補裂痕、解決困局

聯合報／ 記者蔡晉宇劉懿萱胡瑞玲／連線報導

總統府資政謝長廷昨在臉書表示，大罷免後，最終解決還是政治力，在台灣可以成為政治領袖者，都是台灣的精英，相信也對台灣前途有責任感和夢想，應該誠懇自省發揮智慧，修補裂痕、解決困局，而不是把台灣的資產變成負債，留給下一代負擔。

七二六罷免全軍覆沒，前總統蔡英文昨首度在罷免投票後露面，致詞未提「罷免」，但她說，「台灣民主路上，從來都不是一帆風順」，民主路上，有時會遇到挫折與失望，但須相信每次人民參與的民主行動，都推動台灣民主前進一大步，「無論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課」。

至於謝長廷會有感而發，主要是讀了日本新聞工作者、作家野島剛「朝野應修補政治裂痕，避免國際社會認定台灣民主失能」一文，深有同感。

行政院長卓榮泰昨出席鐵道博物館開幕記者會致詞時意有所指表示，鐵道的鐵軌是兩條永遠的平行線，交通上要求具平衡、穩定、方向性的安全，但國家不同意見交流上，不能永遠保持兩條平行線；面對風雨，台灣經得起考驗，在檢討中自我調整，也會自我交換各種不同意見，融合成一體的民主化國家。

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